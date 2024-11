LECCE – Centro sportivo di Martignano, inaugurati i lavori. Sticchi: “Giornata storica”, Corvino: “Dedicato a tutto il territorio”

Oggi è stata la giornata storica dell’inaugurazione dei lavori che porteranno il Lecce ad avere un centro sportivo di proprietà, in località Martignano. Sono intervenuti alla cerimonia il presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani; il vice Corrado Liguori; il dt Pantaleo Corvino; il dg Giuseppe Mercadante; il sindaco di Martignano, Luigino Sergio; l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.

Sticchi Damiani: “È una giornata storica in una storia ultracentenaria. Iniziamo i lavori del centro sportivo di quasi 16 ettari con otto campi regolamentari per la prima squadra e il settore giovanile, un passaggio epocale di questo club che ora ha un asset. Non potevamo più rinviarlo, ne abbiamo bisogno il prima possibile, i lavori saranno fatti per step e arriveremo presto alla sua realizzazione. Oggi abbiamo un solo campo di allenamento e lo alterniamo con lo stadio. Ci sono periodi in cui si rovinano tutti e due, abbassando la qualità di allenamenti e alzando il rischio d’infortuni. Se mi giro indietro guardo un club che stagnava in Serie C con difficoltà strutturali e con uno stadio fatiscente, credo sia un percorso inimmaginabile. Oggi siamo nel terzo anno consecutivo di Serie A, il settore giovanile è ai massimi livelli, abbiamo un brand nostro per l’abbigliamento e 22mila abbonati, con 30mila spettatori praticamente fissi. A livello nazionale siamo riconosciuti per essere senza debiti e con rigore finanziario. È stato bello vincere nella settimana d’inaugurazione, che ci ha dato un po’ di serenità, ma l’avremmo inaugurato anche in caso di sconfitta. Avevamo bisogno di ossigeno in classifica , contro la Juve non abbiamo nulla da perdere ma abbiamo voglia di provare a sorprendere il nostro avversario in uno stadio pieno, sappiamo che è difficilissimo ma guai a non provarci”.

Corvino: “Quello del centro sportivo era un sogno, oggi lo vediamo partire, è un momento straordinario, non solo per noi. Siamo stati concentrati sui risultati per riportare il Lecce in A, tenerlo per tre anni, vincere uno Scudetto Primavera ma anche per mettere la prima pietra di un centro sportivo di proprietà, straordinario per il territorio, non solo per noi. Dedichiamo quest’opera a tutto il territorio. Grazie all’Amministrazione di Martignano che ci ha messo a disposizione tutto ciò che ci serviva per attirarci e metterci nelle condizioni di poter essere qui in un centro sportivo all’insegna di tutto il Salento. Lo dico sempre: certi stadi e anche certi centri sportivi portano tanti punti ai club, sono cose importanti. Tutte le squadre e gli staff saranno nello stesso luogo, una casa madre verso cui avvicinarsi che sarà punto di riferimento anche per i nostri tifosi”.

(calciolecce.it)