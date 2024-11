PODISTICA – Su e giù per i gradini del ‘Bellavista’: è tempo del “Vertical Sprint” a Gallipoli

Domenica 1° dicembre ritorna uno degli appuntamenti più particolari e partecipati del circuito podistico: il “Vertical Sprint – Workout di Forza-Potenza-Resistenza”, organizzato dal Gruppo Podistico Alba A13 di Taurisano, che avrà come location i quasi trecento gradini del grattacielo Hotel Bellavista di Gallipoli.

L’evento prenderà il via alle 8 col raduno in corso Roma 219, nei pressi del Bellavista. Quindi: allenamento funzionale, salita sino al 13° piano e discesa sulla scala d’emergenza, corsa nel centro storico di Gallipoli con giro unico delle mura, allenamento dinamico sulla spiaggia della Purità, seconda salita al 13° piano e discesa dalla scala d’emergenza.

“Siamo orgogliosi di presentare un’altra iniziativa targata Alba A13 – affermano dal Gruppo Podistico Alba A13., presieduto da Daniele Pisacane -. Questa prova sarà un cocktail esplosivo di forza e resistenza, proprio come i concetti sportivi del nostro Ros6Team. Sentiamo la forte responsabilità dell’organizzazione di un evento già noto per le precedenti edizioni, consapevoli del grande impegno che l’amico Claudio Polo dell’Atletica Gallipoli ha messo in ogni edizione. Anche noi, non faremo mancare il nostro impegno e aspettiamo tutti gli amici runners per una giornata all’insegna del puro divertimento”.