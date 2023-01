LECCE – Primavera, arriva un altro attaccante scandinavo. E domani c’è la Fiorentina

Dopo la sfortunata eliminazione in Coppa Italia per mano della Roma, vittoriosa solamente dopo i calci di rigore, il Lecce Primavera torna domani in campo per sfidare la Fiorentina nella 14esima giornata di campionato. La partita si giocherà, come di consueto, al Deghi Center di San Pietro in Lama (prezzo biglietto intero cinque euro, ridotto tre euro per donne, under 18 e over 70, fino a esaurimento posti disponibili), a partire dalle ore 13.

Intanto, il gruppo giallorosso cresce ufficialmente: dopo l’ingaggio del centrocampista norvegese Bo Asulv Hegland, comunicato lunedì scorso, poco fa è arrivata la notizia di un ulteriore nuovo acquisto. Si tratta dell’attaccante danese Marco Bruhn, proveniente dal Nordsjaelland, classe 2004, già a disposizione di mister Coppitelli.

Aggiornamento delle 10.45: Ceduto in prestito alla Spal l’attaccante Giulio Carrozzo (2004, sette presenze e un gol in campionato).