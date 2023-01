PODISTICA – Luca Ursano e Vivien Bonzi si aggiudicano il 19° “Cross del Salento”: tutti i vincitori

Luca Ursano (Atletica Vomano) e Vivien Bonzi (recastello Radici Group) sono i vincitori della 19esima edizione del Cross del Salento, gara di corsa campestre di respiro nazionale, valevole come prova del circuito Cross in Puglia, andata in scena domenica scorsa a Torre San Giovanni (Ugento) e organizzata dall’Atletica Capo di Leuca (presidentessa: Eleonora D’Amore).

Sul tracciato del “Morfeo” sono stati centinaia gli atleti che si sono cimentati nella prova indetta dalla Fidal e patrocinata dal Comune di Ugento. Il tracciato, lungo 8 km, prevedeva tratti misti, erbosi e argillosi. Ursano ha preceduto Andrea Pranno e Xavier Chevrier, giunti, rispettivamente, a 19 e 23 secondi dal vincitore (25’57” il suo tempo).

Bonzi, invece, ha preceduto Emanuela Gemma (Alteratletica Locorotondo) e Eleonora Catamo (Cursores).

La competizione riservata alle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master è stata scaglionata in ben undici batterie. Nella 6 chilometri ha primeggiato Antonio Varallo della Podistica Magliese col tempo di 22:28, mentre nella 5 chilometri è arrivato davanti a tutti Pasquale Albanese (17:59) a margine di un’ottima prestazione. Pasquale Funiati della Apuliathletica Asd, Marco Papagni della Io Corro, Anna Gaia Marsano della Asd Io Corro e Ludovico Conti del Cus Bari, si sono imposti nei tracciati compresi tra i 4 chilometri e i mille metri. Nella 4 chilometri grande successo per la sempreverde Pamela Greco della Saracenatletica Asd. Sul medesimo tracciato riservato alle Allieve si è imposta invece Angela Manca dell’Alteratletica Locorotondo. Per quanto riguarda i tracciati più brevi hanno primeggiato Alberto Leucci della Podistica Magliese (400 metri), Esteban Leone della Atletica Luigi Montefusco (500 metri) e Alice Buttazzo della Buttazzo Runners (600 metri).