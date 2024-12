LECCE – Primavera ancora vittoriosa: al Deghi Center cade l’Atalanta

Dopo aver battuto in Coppa Italia il Venezia tre giorni fa, il Lecce Primavera si ripete, stavolta in campionato, contro l’Atalanta nell’anticipo della quattordicesima giornata giocato oggi. Due a uno per i giallorossi con provvisorio vantaggio su rigore degli ospiti con Simonetto al 5′, pareggio sempre su rigore di Bertolucci al 13′ e gol vittoria in zona recupero della prima frazione con Kovac. Per l’attaccante e il centrocampista giallorossi si tratta, rispettivamente, del nono e del secondo gol stagionale in campionato.

Coi tre punti odierni il Lecce sale a quota 18, portandosi in decima posizione provvisoria in attesa delle altre partite della 14esima.

Prossimo turno: Genoa-Lecce.

—

IL TABELLINO

LECCE-ATALANTA 2-1

RETI: 6′ rig. Simonetto (A), 13′ rig. Bertolucci (L), 45+1′ Kovac (L)

LECCE (4-3-3): Sakho – Ubani, Esposito, Pehlivanov, Pejazic – Kovac, Gorter, Minerva – Daka, Bertolucci, Delle Monache (81′ Denis). A disp. Rafaila, Verdosci, Russo, Kodor, Yilmaz, Lami, Agrimi, Metaj, Pacia, Perrone. All. Scurto.

ATALANTA (4-3-1-2): Zanchi – Idele (78′ Bonsignori), Tavanti, Ramaj, Simonetto – Mencaraglia (60′ Isoa), Martinelli, Riccio – Bonanomi – Camara (68′ Baldo), Capac (68′ Mungari). A disp. Sala, Bugli, Ghezzi, Bilac, Steffanoni, Arrigoni, Bono. All. Bosi.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata.

NOTE: ammoniti Delle Monache, Pehlivanov, Pejazic (L), Simonetto (A), Baldo (A).