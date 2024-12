SERIE A – Roma, Ranieri: “Lecce? Squadra abituata a non mollare mai”

Nella conferenza stampa pre-gara, Claudio Ranieri, neo tecnico della Roma, ha anche parlato – ovviamente – del Lecce. Un estratto delle sue dichiarazioni.

“Non ci sono partite facili, il Lecce è una squadra abituata a non mollare mai. A Venezia ha vinto e ha pareggiato con la Juve segnando al 93′, ha giocatori validi, che sanno lottare, è arrivato un nuovo allenatore che ti vuole far giocare a calcio per cui dobbiamo essere furbi, intelligenti, determinati, perché ogni palla sarà importante. Voglio una squadra che vada in campo senza conoscere il nome dell’avversario e che lotti su ogni pallone. Non so se ci sarà Dovbyk, non sta bene, è influenzato, non so se domani (oggi, ndr) si allenerà e come eventualmente si allenerà”.