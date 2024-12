LECCE – Giampaolo nel pre-Roma: “Voglio una squadra attenta, furba e determinata che non molli e corra per 95′”. I convocati

Prima dell’allenamento di rifinitura odierno, mister Marco Giampaolo si è fermato a parlare con la stampa alla vigilia di Roma-Lecce.

“Come è andata la settimana? Ci stiamo conoscendo meglio, i risultati aiutano di più e la strada deve essere sempre quella della continuità. La Roma è una squadra tosta, ci aspetta una gara difficile, dobbiamo farci trovare pronti perché Ranieri può compattare un ambiente difficile. Sistema di gioco? A Venezia abbiamo cambiato per necessità ma era qualcosa che avevo già previsto, mentre con la Juve, visto che eravamo sotto nel punteggio, ho provato questa strada. Il cambio è una logica conseguenza perché abbiamo giocatori con queste caratteristiche, abbiamo esterni da binario come anche da uno contro uno. A Roma vogliamo giocarcela ed essere competitivi, i moduli lasciano il tempo che trovano, servono undici prestazioni collettive importanti. Gallo? Peccato, era in incredibile stato di forma, dobbiamo far di necessità virtù e il mio compito è quello di fare esprimere i calciatori nel migliore dei modi, adattandoci continuamente, in questo devono essere loro bravi. Noi cambiamo spesso, non esistono sistemi ma la mentalità e lo spirito in ogni partita. Sono focalizzato sul perseguire il fatto di non mollare e correre per 95 minuti con personalità. Voglio una squadra furba, attenta e determinata, senza farci travolgere dagli aventi. Berisha? Mi piace, sa giocare e sta crescendo. Rebic? Ci penso come penso a tutti gli altri, il mio è un mestiere difficile. Lui ci ha dato tanto, è un grande professionista, gli voglio bene e sono contento, poi ne ho altri 29 che meritano tutti lo stess pensiero. Tutti possono giocare con tutti, se uno giocatore è generoso può giocare con gli altri, poi se ti adoperi e dai una mano possono giocare tutti”.

—

Tra i convocati manca Nicola Sansone, oltre a Gallo e Banda. L’esterno ex Bologna è vittima di influenza. Ritorna Burnete.

PORTIERI

98. Borbei

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

6. Baschirotto

4. Gaspar

12. Guilbert

19. Jean

2. Pelmard

CENTROCAMPISTI

5. Berisha

29. Coulibaly

14. Helgason

77. Kaba

27. McJannet

10. Oudin

8. Rafia

20. Ramadani