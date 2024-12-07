ph: SalentoSport
LIVE! ROMA-LECCE, il tabellino
LIVE! ROMA-LECCE, il tabellino
Roma, stadio “Olimpico”
sabato 07.12.2024, ore 20.45
Serie A 2024/25 giornata 15
ROMA-LECCE 4-1
RETI: 13′ Saelemaekers (R), 40′ rig. Krstovic (L), 59′ Mancini (R), 66′ Pisilli (R), 86′ Konè (R)
— FINALE – RICARICARE LA PAGINA —
ROMA (3-4-2-1): Svilar – Mancini, Hummels (80′ Hummels), N’Dicka – Celik (23′ Abdulhamid) , Konè, Paredes, Angelino – Saelemaekers (56′ Pisilli), El Shaarawy (80′ Zalewski) – Dybala. A disp. Marin, Ryan, Pellegrini, Shomurodov, Soule, Dahl, Le Fée, Baldanzi, Sangare. All. Ranieri.
LECCE (3-4-1-2): Falcone – Baschirotto, Gaspar, Jean (65′ Pierotti) – Guilbert, Coulibaly (65′ Berisha), Ramadani (46′ Kaba), Dorgu – Rafia (46′ Oudin) – Krstovic, Rebic (46′ Morente). A disp. Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Helgason, Burnete, McJannet, Hasa. All. Giampaolo.
ARBITRO: Daniele Chiffi sez Padova (Bindoni-Trinchieri; IV Giua; VAR Ghersini-Mazzoleni).
NOTE: Ammoniti Saelemaekers, Konè (R), Krstovic, Kaba, Oudin (L). Rec. 3′ pt, 4′ st.