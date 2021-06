LECCE – Primavera in A1, gli elogi del presidente di Lega B Balata: “Non è un caso, Sticchi presidente illuminato”

Il presidente della Lega B, Mauro Balata, attraverso una nota ufficiale, ha inviato i complimenti al Lecce Calcio per la promozione della sua squadra Primavera in A1.

“Un percorso virtuoso che va nella direzione di un club moderno, innovativo e in linea con le esigenze del calcio attuali – scrive Balata – capace di costruire una pianificazione di garanzia per il futuro del club”.

E ancora: “Il recente successo nel campionato di Primavera 2 del Lecce non è avvenuto per caso, ma è frutto di un’attenta politica di patrimonializzazione, fondamentale oggi per il miglioramento sportivo e la sostenibilità economica di una società di calcio. Un risultato ottenuto grazie alla managerialità di un presidente illuminato che è anche consigliere di Lega, istituzione nella quale si è contraddistinto per un lavoro formidabile insieme a tutto il Consiglio direttivo e che ha portato a una forte crescita nella credibilità del nostro campionato. la medesima filosofia – conclude Balata – che Sticchi Damiani sta applicando con lungimiranza al Lecce”.