BASKET B/m – Un Toro da impazzire: Nardò stende ancora Roseto e “vede” la A2

La Frata Basket Nardò cala il bis al Pala “Andrea Pasca” portandosi sul 2-0 nella serie contro Roseto. Immensa prova d’orgoglio dei granata di coach Battistini, che, sotto di 14 punti nel terzo quarto, portano a casa anche gara 2, guadagnando il primo match-point per la promozione in A2 in occasione di gara 3, in programma venerdì 18 giugno a Roseto.

1° QUARTO – Nikolic e Coviello aprono la gara, Ruggiero ed Enihe vanno a bersaglio da tre. Coviello spara dall’arco, poi Burini appoggia al vetro il doppio possesso di vantaggio. Coviello si mette in proprio e trascina i suoi con triple e giochi da tre punti, Roseto rimane in scia sfruttando il bonus granata maturato nella prima metà del primo quarto. Bartolozzi sulla sirena converte dalla media distanza: 24-21 al termine del primo quarto.

2° QUARTO – Amoroso porta gli ospiti in vantaggio in avvio di secondo quarto. Attacchi poveri per i granata che non riescono a trovare la via del canestro, Roseto ne approfitta e firma un parziale di 9-1, timeout coach Battistini. Ruggiero e Lucarelli sparano con successo da tre punti, gli ospiti salgono in doppia cifra di vantaggio. Lucarelli va a segno dalla lunetta in chiusura: 27-39 il punteggio all’intervallo lungo.

3° QUARTO – Petrucci da tre, Coviello appoggia al vetro, timeout coach Trullo. Petrucci firma il 9-0 di parziale granata, interrotto dal layup di Ruggiero. Di Emidio riporta i suoi in doppia cifra di vantaggio, ma Petrucci, Coviello e Stella agguantano il -3. Pastore allunga, ci pensa ancora Petrucci ad andare a bersaglio nell’ultimo possesso: 47-50 al termine del terzo quarto.

4° QUARTO – Bartolozzi porta il Toro sul -1, timeout ospite. Capitan Bjelic sigla la bomba del vantaggio granata, Pastore ripaga immediatamente il favore gelando il Pala “Andrea Pasca”. Difese neretine vincenti, bombe di Burini e Bjelic, +5 interno a tre dalla fine. Lucarelli porta i suoi sul -3, poi sul -1, timeout coach Battistini con 45 secondi da giocare. Tripla di Stella che incendia il pubblico, ma Amoroso risponde. Liberi vincenti da ambo i lati, Ruggiero fallisce il buzzer beater: 66-64 il punteggio sulla sirena finale.

Prossimo incontro: venerdì 18 giugno al PalaMaggetti contro Roseto in occasione di gara 3 della finale playoff di Serie B.

IL TABELLINO

FRATA NARDÒ-LIOFILCHEM ROSETO 66-64

(24-21, 3-18, 20-11, 19-14)

NARDÒ: Dip 5, Coviello 17, Stella 8, Petrucci 13, Burini 7, Bartolozzi 4, Fontana 1, Enihe 3, Cepic ne, Jankovic ne, Bjelic 8, Cappelluti ne. Coach: Battistini.

ROSETO: Amoroso 9, Di Emidio 4, Serafini 1, Pastore 8, Nikolic 2, Sebastianelli 1, Palmucci ne, Lucarelli 18, Ruggiero 21, Cocciaretto ne, Pedicone ne. Coach: Trullo.

ARBITRI: Attard e Ugolini.

(fonte: Ufficio Stampa Frata Nardò – foto: Cecere)