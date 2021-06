LECCE – Interesse per il talento empolese Olivieri? I giallorossi si muovono

Corvino su Olivieri dell’Empoli? La società giallorossa potrebbe aver individuato un giovane su cui puntare in attacco.

Marco Olivieri, gioiellino cresciuto nel florido vivaio dell’Empoli, potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo per la rosa che il direttore tecnico Pantaleo Corvino metterà a disposizione di mister Marco Baroni. Olivieri, classe 1999 e con una cinquantina di presenze nelle Nazionali minori sino all’Under 20, nel 2017-18, fu prelevato dalla Juventus e fu uno dei protagonisti in quel campionato Primavera, segnando ben 14 reti, quasi tutte su azione, e trascinando i suoi sino in semifinale. Per il talento di Fermo, poi, ci sono state anche due stagioni in Serie C con la seconda squadra bianconera (vincendo anche la Coppa di Lega). Nel 2019-20 ha anche esordito in prima squadra, sia in campionato, sia in Champions League contro il Lione.

Nella scorsa stagione, poi, è tornato all’Empoli con cui ha giocato per 29 volte, segnando cinque reti e confezionando un assist.

Olivieri potrebbe arrivare in prestito annuale e ciò sarebbe un’eccezione, rispetto alle linee guida tracciate dalla società e illustrate dallo stesso Corvino nelle conferenze stampa dei giorni scorsi (evitare, possibilmente, i prestiti e puntare alla patrimonializzazione, specie dei giovani calciatori). Ma, evidentemente, Olivieri è un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. O forse no?

(foto: P. Corvino, ©SalentoSport)