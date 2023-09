LECCE – Primavera a secco contro la Lazio, ma arriva il primo punto in campionato

in foto: archiviocopyright: Coribello/SS

Il Lecce Primavera cancella lo zero in classifica pareggiando in casa, a reti bianche, con la Lazio.

Poche emozioni al “Deghi Center” con la Lazio che, nel finale, sfiora il colpaccio in due occasioni, nelle quali si rivelano salvifici gli interventi del portiere di casa, Lampinen-Skaug.

Nella formazione di casa esordisce Zinedin Smajlovic, elemento nel giro della prima squadra. Gara che ristagna a centrocampo e con ben poche cose da segnalare nella prima parte di gara, terminata col punteggio di partenza.

L’ingresso di Daka nel Lecce rivitalizza leggermente la manovra offensiva giallorossa ma i ragazzi di Coppitelli stentano ad arrivare al tiro. Se ne conta solo uno, sino al 66′, a firma Daka: pallone respinto da un avversario. Il finale è tutto pro-Lazio: al minuto 81′ uno spunto di Fernandes mette in moto Di Tommaso che spara a rete, trovando la pronta respinta di Lampinen. Sugli sviluppi, lo stesso Di Tommaso mette alto da buona posizione. Passano due minuti e i biancocelesti sfiorano ancora il gol del vantaggio con un cross di Di Tommaso deviato, involontariamente, da Smajlovic, verso la sua porta. Provvidenziale, ancora una volta, Lampinen.

Finisce 0-0, quindi, e il Lecce porta a casa il primo punto di questo difficile avvio di campionato. Sabato prossimo alle ore 11, trasferta sul campo della Sampdoria.

—

IL TABELLINO

San Pietro in Lama, “Deghi Center”

sabato 16 settembre 2023, ore 11

Primavera 1 2023/24, giornata 3

LECCE-LAZIO 0-0

LECCE (4-3-3): Lampinen-Skaug – Munoz, Pascalau, Addo, Smajlovic – McJannet, Vulturar, Lukoki (34′ Daka) – Vescan-Kodor (70′ Helm), Jemo (88′ Samek), Minerva (88′ Agrimi). A disp. Herceg, Casalongue, Gromek, Gueye, Borgo, Zivanovic, Dell’Acqua. All. Coppitelli.

LAZIO (4-3-3): Magro – Bedini (88′ Zazza), Dutu, Ruggeri, Petta – Di Tommaso, Bordon, Napolitano (88′ Nazzaro) – Fernandes, Gonzalez, Sulejmani (74′ Yordanov). A disp. Martinelli, Renzetti, Serra, Tredicine, D’Alessandro, Cappelli, Urbano. All. Sanderra.

ARBITRO: Madonia sez. Palermo.

NOTE: ammoniti Bordon, Dutu, Bedini, Daka.