LECCE – D’Aversa, entusiasmo con intelligenza: “Guai ad essere presuntuosi, ci faremmo male”. I convocati

Il Lecce torna in campo alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali e lo fa ospite del Monza. A presentare la gara in conferenza stampa è stato quest’oggi mister Roberto D’Aversa.

Questa settimana si è lavorato duramente: “Mi è servito molto il lavoro fatto con i nazionali, anche per migliorare la condizione di chi è arrivato dopo come magari Oudin. Ci siamo concentrati sul non perdere il filo e quando sono rientrati tutti abbiamo ripreso senza problemi il lavoro collettivo. Ho trovato una squadra in buona condizione”.

Sulla formazione: “Di solito quando qualcuno va in vacanza non è che stia fermo, ma va a lavorare. Le scelte si fanno più sulle condizioni, come sugli ultimi allenamenti e sulle prestazioni. Le scelte poi dipendono anche dalla squadra avversaria, dal tipo di gara che si vuole fare. Stanno tutti bene, dovrò così sciogliere gli ulteriori dubbi”.

L’entusiasmo va bene ma non bisogna esagerare: “In questo momento siamo in una posizione di classifica che non ci appartiene, anche se ce la siamo meritata e dobbiamo pensare a come li abbiamo conquistato, puntando su ciò che è stato fatto bene. Il tutto nella consapevolezza che gli episodi possono cambiare tutto, vedi legno di Immobile o possibile pari della Salernitana. Potevano anche essere due punti, quindi bisogna restare concentrati sull’obiettivo e non dare nulla per scontato. Ho letto troppi complimenti e questo può distrarre. Non ho letto polemiche sul calendario, noi non faremo una settimana tipo praticamente e questo può penalizzare”.

Il Monza è avversario di tutto rispetto: “Dobbiamo ragionare sul fatto che andiamo giocare contro una squadra forte, che ha speso tanto in questi anni. Non bisogna andare con la presunzione di chi è sopra in classifica perché ci facciamo male. L’avversario è forte, ha grandi nomi se pensiamo a Mari, a Gagliardini, a Pessina e agli altri. Il Monza è stata la sorpresa dello scorso campionato, noi dobbiamo cercare di essere quella di quest’anno ma per tutto l’anno, non solo per l’inizio. I biancorossi sono bravi a cercare la superiorità in fascia e lavorare molto con i trequartisti. E’ una squadra che gioca in modo simile all’Atalanta e non sarà facile. Dobbiamo essere pronti ad affrontare una squadra di qualità”.

Ecco i convocati per il match di domani:

Portieri: Borbei, Brancolini, Falcone

Difensori: Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Venuti, Pongracic, Touba

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Faticanti, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti: Almqvist, Banda, Burnete, Corfitzen, Listkowski, Strefezza, Piccoli, Krstovic, Sansone