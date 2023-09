LECCE – Presentato Touba, si ferma Banda. D’Aversa premiato dalla Lega Serie A

Con la presentazione odierna di Ahmed Touba si sono chiuse le conferenze stampa dei nuovi arrivati in casa Lecce. A fare gli onori di casa c’era il direttore sportivo Stefano Trinchera.

“Avevamo deciso, insieme al direttore Corvino, di seguirlo e di prendere un difensore con precise caratteristiche: che fosse mancino e che fosse bravo nell’impostazione del gioco e nella marcatura. Touba è un calciatore che ci garantisce una certa affidabilità, nonostante i suoi soli 25 anni ha esperienza da vendere, avendo giocato nei massimi campionati di Belgio, Olanda e Turchia. Ha giocato nelle giovanili delle nazionali belghe, poi ha scelto di vestire la maglia dell’Algeria con cui ha giocato undici partite segnando anche un gol. Nella scorsa stagione ha anche disputato la Conference League con dieci presenze e un gol. Sarà un punto di riferimento per i tanti giovani che abbiamo in squadra. Con noi ha già esordito domenica a Monza, dando un contributo prezioso per il pareggio su un campo cpsì difficile. È venuto qui con entusiasmo e ci darà una grandissima mano”.

Touba: “Sono venuto qui con convinzione, vedendo il progetto del Lecce e la sua importante tifoseria. Siamo qui per fare grandi sforzi e per dare risultati. A Monza, prima del rosso a Baschirotto, il Lecce ha giocato bene, giocare in dieci non è semplice specie contro una squadra come il Monza e in casa loro. Non ho visto grandi problemi nella difesa del Lecce, l’importante è lavorare e continuare a crescere. Non ho un difensore di riferimento, nemmeno italiano, studio i grandi difensori delle grandi squadre per imparare a crescere e migliorare. D’Aversa mi è sembrato un allenatore ambizioso, sono dieci giorni che mi alleno con lui. Il calcio italiano è molto tattico e sto imparando giorno dopo giorno. Prima di ogni partita, studio gli attaccanti che andremo ad affrontare per poter rispondere alla chiamata del mister seguendo le sue indicazioni. Personalmente, sono un giocatore che ama prendere rischi, mi piace giocare su schemi e sono aggressivo nel difendere. Siamo una squadra abbastanza giovane, e vengo qui per portare la mia esperienza e per condividerla con la squadra per far crescere la linea difensiva. Oggi è il compleanno di Baschirotto? Gli abbiamo fatto gli auguri, siamo molto concentrati sulla prossima partita. Umilmente, dico che continuo ad imparare giorno dopo giorno per raggiungere la condizione che la mia squadra si aspetta da me”.

Intanto prosegue la preparazione di Lecce-Genoa. Mister D’Aversa dovrà rinunciare allo squalificato Baschirotto ma anche, probabilmente, a Lameck Banda, che si è fermato anzitempo per un problema muscolare ai flessori della coscia destra, la cui entità verrà valutata con esami strumentali nei prossimi giorni.

La Lega di Serie A, infine, ha premiato mister D’Aversa come allenatore del mese di agosto. La consegna del premio avverrà prima di Lecce-Genoa di venerdì sera.