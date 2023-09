Eccellenza/B, Promozione/B: il Giudice sportivo, gare del 17.09.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 17 settembre 2023 in Eccellenza e Promozione girone B pugliesi.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ECCELLENZA/B

A. TOMA MAGLIE:

ARBORIS BELLI: Ammenda di 50 euro; Giacomo Marasciulo (all., fino al 28-09-23)

ATL. RACALE: Gabriele My (1, Coppa Italia)

BRILLA CAMPI: Matteo Litti (1)

GINOSA: Vincenzo Chiochia (1, Coppa Italia)

MANDURIA:

MESAGNE:

NOVOLI: Bax Jammeh (1); Emanuele Trofo (1, Coppa Italia)

OSTUNI: Francesco Milone (1); Bruno Di Maggio (1); Ndene Thiaw (1, Coppa Italia)

OTRANTO: Francesco Plevi (1, Coppa Italia)

S. MASSAFRA:

SAN PIETRO VERNOTICO:

UGENTO:

V. MATINO:

Gara Ugento-Toma Maglie (5-0): risultato sub iudice per via di un preannuncio di ricorso della Toma Maglie. La decisione verrà presa il 26 settembre.

—

PROMOZIONE/B

ATL. TRICASE:

CEDAS AVIO BR:

CEGLIE:

COPERTINO:

GALATINA:

GROTTAGLIE:

LEVERANO:

P. GALATONE: Michele A. Trianni (dir., fino al 05-10-23)

R. CAROVIGNO:

RINASCITA REFUGEES:

TALSANO: Nicholas Colella (1)

TAURISANO: Una gara da giocare a porte chiuse*; ammenda di 50 euro; Ivan Galati (1)

V. LOCOROTONDO: Ammenda di 200 euro; Ewane Evariste Diwouta (1)

VEGLIE:

* “Propri sostenitori, al termine del primo tempo ed in ben due circostanze, proferivano nei confronti di un calciatore avversario frasi discriminatorie; malgrado il richiamo del capitano della loro squadra, uno dei predetti sostenitori, a fine gara, proferiva nuovamente frase discriminatoria all’indirizzo del medesimo tesserato avversario – Da scontarsi con effetto immediato”