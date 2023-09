BASKET – Lupiae Team Salento, presentato il nuovo direttivo

Riparte l’attività della Lupiae Team Salento di basket in carrozzina con tante novità. Il nuovo direttivo, presieduto da Gianni Landi, è formato dal vice presidente Andrea Calò, dal segretario Quintino De Nuccio, dai consiglieri Angelo Bottazzo e Gabriele Carichino.

Landi: “Il nostro obiettivo è prima di tutto quello di vivere la nuova stagione con la massima armonia, un po’ smarrita ultimamente ed il grande entusiasmo che già vedo nei ragazzi tutti e nel direttivo che mi affianca, con la voglia di crescere e di provare a migliorarci sempre. Siamo agli inizi, ma con questo entusiasmo tutto è possibile!”.

Bottazzo: “Vedo una grande carica in tutti i veterani, così come nei giovani, quindi il nostro motto sarà: poche chiacchiere e tanti fatti!”.

De Nuccio: “Le difficoltà del prossimo campionato di serie B, in cui ci saranno società quotate che hanno rinunciato alla promozione ottenuta sul campo e torneranno a disputare il campionato cadetto, rendendolo, quindi, assai più difficoltoso. Ma noi punteremo a toglierci tutte le soddisfazioni possibili, con grande coesione tra “vecchi” e giovani, tutti pronti ad aiutarsi e a cercare di crescere insieme”.

Carichino: “Affronteremo un campionato difficile dal punto di vista tecnico e punteremo molto sul gruppo, sulla collaborazione e unione tra vecchi e giovani, me compreso, con l’obiettivo della crescita sia in gara che in allenamento, senza inutili polemiche, dove faremo di tutto per non uscire mai dal campo sconfitti, anche quando e se dovessimo perdere!”.

Calò: “Ho un grande entusiasmo per questo nuovo ruolo ed ho la fortuna di lavorare con un direttivo compatto e propositivo. Sarà un anno di rodaggio dal punto di vista dirigenziale, ma ovviamente cercheremo di migliorarci, facendo crescere la squadra sia dal punto di vista tecnico, con il lavoro di ogni giorno, nonché cercando di realizzare prossimamente una guest house, ossia una sede anche per atleti che vengono da fuori, consentendoci di ospitarli. Ovviamente proveremo la crescita anche come Società dal punto di vista economico, cercando collaborazione nelle realtà imprenditoriali della zona, al fine di consolidare e far crescere quella che ormai è una bellissima realtà sportiva”.