LECCE – D’Aversa: “Col Genoa è scontro salvezza. Cercare il risultato ma col massimo equilibrio”. I convocati

Si è appena conclusa la conferenza stampa pre-Genoa per mister Roberto D’Aversa. Le parole dell’allenatore del Lecce.

“Il premio ricevuto come miglior allenatore? Riguarda il passato perché è riferito al mese di agosto e siamo a settembre, lo dedico ai ragazzi per quello che hanno fatto. La partita di domani sarà molto difficile perché il Genoa ha operato un mercato importante, lo ha dimostrato contro il Napoli, portando densità in fase difensiva per poi cercare di sfruttare le ripartenze. Dovremo essere bravi a ricercare il risultato ma col massimo equilibrio, per evitare che la voglia di portare a casa un risultato pieno possa portare vantaggi al Genoa. Ragioniamo in campo, ma col massimo equilibrio. La formazione la comunicherò ai ragazzi domani nella riunione pre-gara, ma Baschirotto e Banda li sostuitiremo con altri due giocatori importanti. Per la sostituzione di Baschirotto il dubbio è tra Touba e Blin, che ho già utilizzato come difensore centrale. Valuterò l’allenamento fatto oggi e poi deciderò. Oudin? Mi spiace per l’espulsione subita a Monza da Baschirotto perché mi ha fatto cambiare i programmi. A Oudin volevo dare del minutaggio, sta migliorando nella condizione fisica ma gli manca la partita. Tra venerdì e martedì, comunque, ci sarà spazio. Sansone, che si è allenato da solo e non con la sua ex squadra, dovremo essere bravi ad allenarlo e utilizzarlo col giusto minutaggio per incrementare la condizione fisica, stando attenti a evitare infortuni che ne rallenterebbero l’aumento della condizione. La gara col Genoa? per me è importante ma non per i miei trascorsi alla Sampdoria, ma perché domani è uno scontro salvezza. La gara di Monza, giocata in dieci per mezzora, ci ha fatto spendere tante energie. C’è stata una preparazione differente tra chi ha giocato a Monza e chi non ha giocato o è subentrato. Banda? Nel pomeriggio farà accertamenti, non mi esprimo sui tempi di recupero perché non sono un medico, lo farà il nostro staff medico di concerto con la società”.

Tra i convocati, mancano, ovviamente, Baschirotto e Banda; c’è Samek. La lista:

PORTIERI: Borbei, Brancolini, Falcone;

DIFENSORI: Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Touba, Venuti;

CENTROCAMPISTI: Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani, Samek;

ATTACCANTI: Almqvist, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Sansone, Strefezza

Aggiornamento delle ore 20: Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Lameck Banda presso lo studio radiologico Quarta Colosso di Lecce, hanno evidenziato una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra. I tempi di recupero, ricondizionamento compreso, dovrebbero aggirarsi attorno al mese.