LECCE – Post-gara, Liverani: “Bene sino al gol del Parma, ma gli errori in A si pagano”. Sul mercato detta la lista della spesa

Appare in tono dimesso mister Fabio Liverani nel post-partita di Sky. Apertura su possibili arrivi di mercato: “Stiamo cercando di migliorare la squadra con qualche giocatore con caratteristiche diverse da quelli che abbiamo, specie in mezzo al campo. Ci sono le due fasi, abbiamo qualità ma delle volte facciamo fatica e non sappiamo essere attenti in fase di non possesso. Bisogna correre dietro gli avversari e non abbiamo quell’aggressività, anche per la poca esperienza generale. Il Parma è una squadra forte, noi abbiamo fatto una buona partita sino al gol, abbiamo sofferto, abbiamo contrattaccato, non abbiamo avuto paura di giocare, abbiamo fatto girare abbastanza i nostri avversari. Poi gli episodi fanno la differenza, abbiamo preso gol con palla nostra in uscita e con un loro recupero dubbio. Abbiamo perso la marcatura e questo in Serie A si paga. Quando una squadra come il Parma va sull’1-0 coi giocatori che si ritrova, specie davanti, diventa tutto più difficile”.

Questa la chiosa del tecnico giallorosso: “Sui nomi che girano? Meglio chiedere al direttore. Noi cerchiamo un difensore che vada a completare il reparto e che abbia caratteristiche diverse da Lucioni e Rossettini, poi una mezzala di grande fisicità, di quantità, che può fare, come si suol dire, ‘area-area’, e un trequartista con determinate caratteristiche che ci dia la possibilità di qualche inserimento e che mandi in porta l’attaccante con l’ultimo passaggio In questo facciamo fatica. Spero, infine, che gli infortuni siano terminati. Mi auguro di poter allenare i miei giocatori continuativamente”.