LECCE – Pongracic, il ritorno a casa è servito. Martedì il ‘D’Aversa-day’

Marin Pongracic è vicinissimo al ritorno a Lecce. Il difensore croato, nove presenze nella scorsa stagione (ma con una media voto di 6,63, pari a quella di Falcone e dietro solamente a Umtiti) prima d’interromperla anzitempo per un lungo infortunio, sta ultimando le visite mediche prima di essere arruolato, stavolta a titolo definitivo, dal club di via Costadura. Pongracic ha dimostrato, seppur in pochissime partite, di essere un difensore di assoluto livello, in grado di guidare il reparto arretrato giallorosso con classe e disinvoltura.

L’arrivo di Pongracic a Lecce è stato confermato dalle parole di Pantaleo Corvino rilasciate a Sportitalia: “Pongracic sta facendo le visite mediche, abbiamo raggiunto l’accordo col Wolfsburg. Il ragazzo, pur di essere con noi a Lecce, ha ridotto il suo ingaggio di parecchio prolungando per diversi anni. Lui ha fiducia in noi e noi in lui. Possiamo dire che anche Pongracic sarà un giocatore del Lecce a titolo definitivo”. E inoltre: “Altri nomi stile Umtiti anche in attacco? Tutto è possibile, fare nomi però è difficile. Ci sono delle idee, poi dobbiamo trasformarle in fatti e non è facile. Fare i nomi è impossibile per tanti motivi, speriamo che possano concretizzarsi le nostre idee”. Come si ricorderà, il Lecce vantava il diritto di riscatto sul calciatore ma da esercitarsi, a una somma che si aggirava attorno ai 2,5 milioni, entro il 31 maggio.

Altre due notizie in casa Lecce: la presentazione ufficiale di mister Roberto D’Aversa avverrà martedì prossimo alle ore 11 presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” al Via del Mare. Infine, Lecce-Roma, partita di Supercoppa italiana Primavera, si disputerà al Via del Mare il 22 agosto prossimo alle ore 20.30.

Aggiornamento delle ore 18.16: ecco la nota ufficiale dell’ingaggio di Pongracic a titolo definitivo: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongračić dal VfL Wolfsburg. Il difensore croato ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 con opzione per quella successiva“.

(foto: M. Pongracic, ©Coribello/SalentoSport)