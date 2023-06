SERIE A – Le date ufficiali 2023/24: campionato, Coppa Italia, Primavera 1 e Coppa Italia Primavera

Rese note dalla Lega di Serie A le date ufficiali della prossima stagione sportiva 2023-24.

Il campionato di Serie A vedrà il suo primo atto domenica 20 agosto e il suo ultimo domenica 26 maggio 2024. Unico turno infrasettimanale sarà quello di mercoledì 27 settembre.

Sono previste quattro soste per gli impegni ufficiali delle nazionali maggiori: domenica 10 settembre; domenica 15 ottobre; domenica 19 novembre 2023; domenica 24 marzo 2024. Il campionato, quindi, andrà avanti anche durante le vacanze natalizie. Le date, poi, saranno oggetto di successive modifiche con la comunicazione degli anticipi e dei posticipi per ogni giornata.

La Coppa Italia Frecciarossa, invece, prenderà il via domenica 6 agosto col turno preliminare; e poi, a seguire: trentaduesimi di finale il 13 agosto; sedicesimi il 1° novembre; ottavi di finale il 6 e 20 dicembre 2023, il 10 e 17 gennaio 2024; semifinali, andata 3 aprile, ritorno 24 aprile; finale prevista all’Olimpico di Roma per mercoledì 15 maggio 2024.

Per quanto concerne il campionato Primavera 1 Tim, Trofeo “Giacinto Facchetti”, il Lecce campione d’Italia scenderà in campo sabato 26 agosto per la prima giornata; la fine della regular season è prevista per sabato 18 maggio 2024. Soste nazionali: sabato 9 settembre, sabato 14 ottobre, sabato 18 novembre, sabato 30 dicembre (festività natalizie) 2023 e sabato 23 marzo 2024. Le date dei playoff e dei playout sono ancora da definire.

La Primavera Tim Cup comincerà sabato 19 agosto; a seguire, secondo turno preliminare mercoledì 30 agosto; trentaduesimi mercoledì 27 settembre; sedicesimi mercoledì 1° novembre; ottavi mercoledì 6 dicembre 2023; quarti mercoledì 10 gennaio; semifinali, andata mercoledì 31 gennaio, ritorno mercoledì 21 febbraio; finale giovedì 4 aprile 2024. La Supercoppa Italiana Lecce–Roma è in programma per martedì 22 agosto al Via del Mare.

