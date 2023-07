EVENTI – A Nardò un torneo di calcio in acqua per sostenere gli “Amici di Nico”

Si svolgerà nel prossimo weekend, sabato 8 e domenica 9 luglio, il “Torneo di calcio in acqua neretino”, organizzato dai “Friends” con la collaborazione di Europa Soccer Accademy e con la finalità di raccogliere fondi per sostenere i progetti e le attività dell’associazione onlus “Amici di Nico” di Matino, che si occupa di soggetti colpiti da autismo.

Il torneo si terrà presso il centro sportivo Europa Sport di Nardò, sito sulla provinciale per Copertino al km 3. Sarà allestito un campo da gioco con una struttura gonfiabile riempita d’acqua per non consentire il rimbalzo della palla. Si potrà gareggiare in tre fasce d’età: Senior (dai 16 anni compiuti in poi), Under (da 12 a 15 anni) e Junior (da 8 a 11 anni).

“Un evento che coniuga spettacolo, sport e solidarietà – afferma il responsabile dei Friends, Gianluigi Re – tre temi che vedono sempre il nostro gruppo in prima fila e che, sicuramente, richiameranno molti neretini all’evento per due serate all’insegna del divertimento ma dedicate, in primo luogo, a fare del bene”. “Lo sport a servizio della solidarietà – aggiungono altri organizzatori – è realmente capace di creare quel gioco di squadra utile anche ad esaltare i valori più importanti per la nostra comunità, come accade già da diverso tempo nella città di Nardò grazie all’Amministrazione comunale e alle tante associazioni presenti sul territorio”.

Collaboreranno all’evento le scuole di danza Infinity Dance (della maestra Serena Manta) e il Team Anastasia Dance (dei maestri Francesca Paglialunga e Salvatore Vacca) che assicureranno grande spettacolo.

Info: 329-0983486, 328-7496674.