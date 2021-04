LECCE – Pettinari, the man of the match: “Pensiamo a vincerle tutte, le sorprese non mancheranno…”

Con una prova decisamente importante e con lo zampino in entrambe le azioni del gol (specie nel primo, che porta la sua firma), Stefano Pettinari ha contribuito a regalare al Lecce i tre punti messi in palio al “Menti” di Vicenza. La lotta a due con la Salernitana continua, alla luce della clamorosa rimonta, in zona Cesarini, dei campani sul Venezia.

Le parole dell’attaccante romano ai microfoni Dazn: “Pensiamo a fare il nostro percorso, abbiam fatto quello che dovevamo, ossia prendere i tre punti. Poi a fine partita, di certo, diamo un’occhiata anche agli altri campi. Quarto gol in campionato? Sì, ho passato un momento difficile dal lato fisico, poi ho recuperato e ringrazio il mister e i compagni che mi mettono nelle condizioni per fare bene. Sono contento di aiutare la squadra in questo periodo. Il sostegno di Mancosu? Sarebbe meglio averlo in campo, ma ci ha fatto molto piacere che sia venuto con noi qui a Vicenza. La sua presenza si fa sempre sentire. Noi lotteremo sino alla fine e non molliamo niente. Calendario più impegnativo da qui alla fine? Siamo abituati, cambia poco, chi gioca con le squadre che si devono salvare, avrà la stessa difficoltà. Pensiamo a vincerle tutte, ma sappiamo che, come visto a Salerno, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Inutile fare tabelle. La dedica? Ai miei genitori che non li vedo da un po’”.

(foto: S. Pettinari, ©SalentoSport/Coribello)