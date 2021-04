LA CRONACA – Pettinari-Henderson e il Lecce riparte. Vicenza ko, la Salernitana è respinta

Il Lecce reagisce subito al ko con la SPAL e torna al successo vincendo per 1-2 a Vicenza. I giallorossi giocano un buon match e si portano due volte in vantaggio, la seconda delle quali è decisiva per il successo. Vincono i salentini e vince la Salernitana (2-1 con doppietta di Gondo al 92′ e 94!), il cui attacco al secondo posto è così respinto.

Corini conferma in blocco la formazione sconfitta dalla SPAL, potendo contare sul recuperato Pettinari. Per Di Carlo invece qualche novità e 4-4-2 con Jallow-Gori davanti. Partenza aggressiva del Lecce, al tiro già al quarto con il destro di Hjulmand che, dopo aver ricevuto da Pettinari, manda al lato di piattone destro. Al 7′ clamorosa occasione per il Lecce: lancio al bacio di Coda per Pettinari, che vince il contrasto con Grandi e calcia sicuro trovando il salvataggio sulla linea di Pasini. Sul prosieguo dell’azione il destro di Henderson è al lato di pochissimo. Al 16′ la prima conclusione vicentina con il destro da fuori di Rigoni ampiamente al lato. Ben più pericoloso Gori al ventesimo quando, dopo aver ricevuto da Jallow, tocca sull’esterno della rete da pochi passi. I biancorossi ora pressano e al 29′ altra grande occasione con il colpo di testa di Padella che, da due passi, manda la punizione di Giacomelli sulla traversa. Nove minuti e si rivede il Lecce ancora con una conclusione dal limite di Hjulmand deviata sopra la traversa. Sugli sviluppi del corner seguente Meccariello offre una grande sponda a Pettinari ma è decisivo Grandi ad anticipare in extremis. Al 45′ siluro da fuori di Henderson su punizione con respinta difficoltosa dell’estremo biancorossa.

Nella ripresa il Lecce parte subito forte e dopo due minuti Henderson ci riprova da fuori, stavolta senza centrare la porta. Al 50′ però il Lecce passa con una grande azione sulla destra che porta Majer al cross e Pettinari al tap-in sottoporta. Due minuti e Coda cerca il bis con un potente destro da fuori respinto da Grandi, e sulla ribattuta Bjorkengren alza di sinistro sopra la traversa. Al 63′ il Vicenza la riprende con Jallow, che dal limite trova la sfortunata deviazione di Meccariello, a causa della quale il pallone si infila sotto l’incrocio. I giallorossi reagiscono alla grande ed al 68′ trovano nuovamente il vantaggio con un gran contropiede di Pettinari che serve Coda, tocco per Henderson e gran diagonale dello scozzese sul palo lontano. I giallorossi si abbassano a provano ad andare in controllo. Così ci riprova Jallow, che al 79′ dalla solita mattonella calcia al lato in diagonale. Sette giri di lancette e Padella manda al lato di testa su cross da corner. Il Lecce si rivede al novantesimo, quando il mancino di Rodriguez impegna Grandi in due tempi. Nel finale i salentini controllano agevolmente il Vicenza e portano a casa l’1-2.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Cittadella martedì alle 19.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)