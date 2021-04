LECCE – Corini, bene ma non benissimo: “Abbiamo mantenuto le posizioni ed è passata un’altra gara. Testa al Cittadella”

Una vittoria che, al 91′ di Salernitana-Venezia, aveva un peso specifico ben maggiore ma che, alla fine, è stata voluta, sudata e ottenuta dai suoi ragazzi, ai quali va dato, comunque, pieno merito. Mister Eugenio Corini commenta così il 2-1 del Lecce al “Menti” di Vicenza.

“Abbiamo fatto una prestazione importante e quando mancano poche partite ciò è ancora più importante e assume valore assoluto. Partita tosta, ben interpretata dai miei. Abbiamo vinto, giocando una buona gara, reagendo così dopo la sconfitta con la Spal, ciò è fondamentale. Abbiamo messo in campo tutto ciò che c’era da mettere, ottenendo un successo fondamentale per il nostro percorso. Bene l’approccio e la reattività mentale in tutte le fasi di gioco. Le fasi iniziali sono le più importanti e l’approccio dev’essere il migliore possibile. Lo abbiamo fatto, nel primo tempo abbiamo creato le condizioni per andare in vantaggio, nel secondo tempo lo abbiamo ottenuto, poi il Vicenza ha pareggiato ma siamo stati bravi, con un’azione corale, a segnare con Henderson. Non avevo dubbi della reazione dei miei ragazzi ma sappiamo che ci sono anche gli avversari. Loro venivano da due sconfitte di fila, hanno fatto un ottimo percorso e volevano reagire. Noi abbiamo messo in campo grande spirito e abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Henderson? Dopo il gol è andato a ringraziare Camoni per il lavoro specifico che fa su di lui, aiutandolo a migliorare la fase realizzativa. Rammarico per il risultato della Salernitana? Il nostro lo abbiamo fatto, poi alla fine vediamo gli altri. Abbiamo mantenuto inalterate le posizioni e va bene così, è passata un’altra partita. Cittadella? Squadra tosta che conosce benissimo la categoria, fa sempre campionati di vertice e sarà un’altra prova importante da superare insieme”.

