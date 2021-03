LECCE – Pettinari: “I miei compagni mi sono sempre stati vicino”. Coda: “Tanti motivi per sorridere…”

Larghi sorrisi si stagliano sui volti di Massimo Coda e Stefano Pettinari, due dei tre marcatori giallorossi nella sonante e pesantissima vittoria del Lecce col Chievo. Le loro parole ai microfoni Dazn.

PETTINARI (a metà gara) – “Sono contento per il gol e per la reazione del gruppo. Non ho vissuto un periodo facile ma i miei compagni mi hanno sempre sostenuto”.

CODA (fine gara) – “Il sorriso c’è per tutto: per la vittoria in casa, per essere stati aggrappati alla classifica che ci poteva scappare via, per la doppietta. Ora ce la godiamo fino a martedì. Stiamo dando continuità alle prestazioni, abbiamo fatto una partita simile in casa con l’Entella ma non l’abbiamo sbloccata. Continuiamo il nostro percorso in questi modo. Dobbiamo cercare di trarre il massimo da tutte le prossime gare, perché di danni ne abbiamo già fatti abbastanza in precedenza. Sono venute due vittorie di fila, ora ce le godiamo. A Venezia ci sarà un altro scontro diretto, è la squadra che gioca forse il miglior calcio ed è stata la prima a metterci davvero in difficoltà. Andremo lì concentrati. Sono contento per Pettinari che finalmente si è sbloccato e ha perso dieci chili (scherza, ndr). Una dedica per questa doppietta? A mia mamma che sta qui a Lecce”.

(foto: Pettinari e Maggio, due dei marcatori odierni – ©SalentoSport/Coribello)