LA CRONACA – Lecce scoppiettante! Anche il Chievo si arrende al poker giallorosso

Il Lecce ottiene il secondo successo con quattro reti all’attivo di fila, battendo il Chievo per 4-2 dopo un match pirotecnico. I giallorossi dominano la prima parte di gara, poi calano ma resistono comunque al cospetto delle offensive gialloblù. La classifica dice ora terzo posto momentaneo a -1 dal secondo.

Corini conferma in blocco l’undici che ha stravinto con la Reggiana, mandando inizialmente in panchina Mancosu e preferendo Henderson. Per Aglietti è 4-4-2 e Di Gaudio al fianco di De Luca. Il Lecce approccia benissimo al match, attaccando con continuità sin dai primi minuti. Al quarto la trivela di Coda non trova il tap-in di Pettinari per questione di centimetri. Al nono arriva comunque il vantaggio del Lecce: splendida azione corale con Pettinari che riceve sulla destra e la dà ad Henderson, il cui tacco è un invito a nozze per Maggio, autore di un sinistro centrale ma potente che piega le mani a Semper. Nei minuti successivi il Lecce amministra e lo fa bene, pur non riuscendo a sfruttare a dovere le ripartenze. Così, alla prima occasione, il Chievo la riprende. Minuto 22, corner di Renzetti e Obi anticipa secco Meccariello, bucando Gabriel di testa. I giallorossi non ci stanno e reagiscono alla grandissima, sfiorando il pari al venticinquesimo con Coda che, sfruttando la spizzata di Lucioni, calcia a botta sicura trovando il salvataggio miracoloso di Rigione. Dal corner seguente il Lecce passa proprio con Coda, che scaraventa sotto l’incrocio l’assist di Meccariello. Stavolta i giallorossi non rischiano di far rientrare il Chievo, e al 38′ calano il tris ancora con Coda: il 9 riceve da uno strepitoso Hjulmand, autore di un grandissimo coast to coast, e di sinistro la spedisce sul palo lontano. Il Lecce domina, giocando benissimo e con efficacia. E al 43′ arriva il poker con Pettinari, che finalmente si sblocca finalizzando una splendida azione sulla destra ed insaccando il cross di Maggio con una precisa testata.

Lecce aggressivo anche nella ripresa, e al 48′ il cross di Zuta trova il destro al volo di Nikolov alto di poco sopra la traversa. Al 53′ il Chievo la riapre a sorpresa, con un calcio di punizione di Mogos che piega le mani a Gabriel. Cinque minuti dopo i veneti hanno l’opportunità di riaprirla definitivamente con un calcio di rigore dubbio fischiato contro Gabriel, che avrebbe atterrato De Luca dopo averlo fermato nella conclusione ravvicinata. Leverbe spreca però tutto, calciando alle stelle. Al 69′ altra grande opportunità per gli ospiti con De Luca, che non sfrutta appieno l’errore della coppia Henderson-Meccariello calciando sopra la traversa. Dopo i pericoli occorsi il Lecce resiste bene, non correndo più pericoli ed anzi sfiorando la quinta rete poco prima del novantesimo con Yalcin, che manca il facile tocco sotto su cross di Mancosu. Non c’è più tempo ed è 4-2 finale.

Nel prossimo turno il Lecce giocherà sul campo del Venezia, martedì alle 17.

IL TABELLINO

(foto: i festeggiamenti del Lecce, oggi in maglia rossa – ©SalentoSport/Coribello)