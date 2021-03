LIVE! LECCE-CHIEVO, il tabellino

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

sabato 13 marzo 2021, ore 14

Serie BKT 2020/21 – giornata 28

LECCE-CHIEVO 4-2

RETI: 9′ Maggio (L), 22′ Obi (C), 25′ e 38′ Coda (L), 42′ Pettinari (L), 53′ Mogos (C)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel – Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo (46′ Zuta) – Majer (46′ Nikolov), Hjulmand, Bjorkengren – Henderson (74′ Mancosu) – Pettinari (62′ Yalcin), Coda. A disp. Bleve, Borbei, Pisacane, Dermaku, Listkowski, Tachtsidis, Rodriguez. All. Eugenio Corini.

CHIEVO (4-2-3-1): Semper – Mogos, Rigione, Vaisanen (18′ Leverbe), Renzetti – Viviani (73′ Bertagnoli), Obi (46′ Palmiero) – Canotto (73′ Fabbro), Garritano, Di Gaudio (59′ Ciciretti) – De Luca. A disp. Seculin, Zuelli, Giaccherini, Pavlev, Cotali, Gigliotti, Margiotta. All. Afredo Aglietti.

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna (Margani-Rossi C.; Marinelli).

NOTE: Pomeriggio soleggiato, temperatura 17 gradi, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Majer, Pettinari, Maggio, Meccariello, Nikolov (L), Obi, De Luca, Bertagnoli (C). Espulsi: nessuno. Recupero: 2′ pt, 3′ st. Al 62′ Leverbe (C) calcia alto un rigore. Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza sanitariia. Il Lecce oggi ha indossato una maglia celebrativa sul modello di quella in uso nelle stagioni 1978-79 e 1979-80 per celebrare i 113 anni dalla sua fondazione che ricorreranno lunedì 15 marzo.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)