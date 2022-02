LECCE – Petriccione, un pomeriggio ad alto tasso emotivo: “Sarà una giornata speciale. So che significa giocare al Via del Mare…”

A volte ritornano, da avversari. Domenica prossima, ritornerà a calcare il prato del Via del Mare Jacopo Petriccione, grande protagonista in maglia giallorossa poche stagioni fa, e ancora oggi amatissimo dal popolo salentino. Amore che ricambia appieno, l’attuale tesserato del Benevento, perché a Lecce è sempre di casa, nel senso stretto della parola: la famiglia Petriccione ha scelto proprio Lecce per viverci, in futuro, avendo acquistato un immobile poco fuori la città.

Settanta presenze in maglia giallorossa tra il 2018/19 e il 2020/21 e, negli occhi di tutti, quel gol allo Spezia che, l’11 maggio 2019, mise il sigillo (insieme alla rete di La Mantia) sul ritorno in Serie A del Lecce guidato da Fabio Liverani. Jacopo, di quel Lecce, ne era il faro. Lentamente, prese possesso del centrocampo, sfornando una prestazione più convincente dell’altra. Quel gruppo crebbe sempre di più, cogliendo un traguardo più che meritato.

In Serie A, poi, le cose cambiarono. Il livello tecnico notevolmente più alto degli avversari, però, non fu un ostacolo per le ambizioni di Petriccione, che mise insieme 31 presenze, sfornando anche cinque assist. La cessione di Petriccione, avvenuta nell’ottobre del 2020, non passò inosservata agli occhi dei tifosi che hanno conservato un ottimo ricordo del calciatore, ma, soprattutto, della persona.

Prima la cessione al Crotone, poi l’esperienza a Pordenone e ora Benevento, prossimo avversario del Lecce, domenica alle 15.30. Per Petriccione si prepara un pomeriggio ad alta tensione emotiva: “Sarà una giornata speciale – ha dichiarato il regista del Benevento a ottochannel.tv -, ritornerò per la prima volta al Via del Mare da avversario. Per conto mio, a Lecce ci torno spesso, ho comprato casa e, con mia moglie, abbiamo deciso di vivere lì in futuro. A Lecce ho vinto un campionato di Serie B, lì sono diventato papà e c’è sempre un legame forte con la città, ma quando l’arbitro fischierà il calcio d’inizio, tutto si azzererà perché questo è il nostro lavoro e dobbiamo dare il massimo per vincere la partita. Il Via del Mare è sempre stato un punto di forza per il Lecce, ricordo il girone di ritorno nell’anno in cui vincemmo il campionato di Serie B, le vincemmo tutte in casa. So che significa giocare al Via del Mare, ma sono sicuro che possiamo mettere in difficoltà i nostri avversari”.

(l’esultanza di Petriccione in Lecce-Spezia del maggio 2019 – ph Caputo/SalentoSport)