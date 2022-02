LECCE – La nuova vita di Listkowski: “Gli insegnamenti di Baroni mi stanno facendo crescere”

Nel giorno del suo 24esimo compleanno l’attaccante polacco del Lecce Marcin Listkowski ha parlato in conferenza stampa.

Innanzitutto il giovane giallorosso è intervenuto sulla sua forma attuale: “Sono contento del momento che sto vivendo. Ad inizio stagione non giocavo tanto, avevo forse qualche problema per comprendere la tipologia di movimento che dovevo fare. Ero abituato a volere palla addosso, poi parlando con il mister ho capito meglio cosa mi chiedeva ed i movimenti che dovevo fare. E’ un buon momento, ma so che posso ancora migliorare tanto”.

Il passato sembra essere alle spalle: L’anno scorso non è stato facile per me perché ho avuto tanti problemi fisici. L’importante è che ora sto bene e so che quando sono in forma posso dare tanto”.

Sulla città: “Mi sono trovato subito bene. Non è una grandissima città ma mi trovo benissimo, anzi mi piace di più proprio per questo. Da appena sono arrivato mi sono reso conto che è una realtà in cui il calcio è importantissimo e questo per me è stupendo“.

Baroni è stato importante per il suo processo di crescita: “Lui mi dice sempre di attaccare la porta e mi ha aiutato a capire le cose che dovevo migliorare. Il mister ci dice sempre che è l’attaccare lo spazio l’aspetto fondamentale per realizzare il gol. Che segna sempre chi non ha il pallone”.

Resta un po’ di amarezza per com’è andata a Como: “E’ stato un peccato pareggiare perché penso che abbiamo fatto bene, creando tante occasioni come il rigore nel finale. Ora pensiamo però già ai prossimi appuntamenti”.

