SERIE C/C – Il Taranto perde un centrocampista: le decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della venticinquesima giornata del Girone C di Serie C:

CALCIATORI – Due giornate per Alberto Dossena (Avellino); una giornata per Joshua Tenkorang (Campobasso), Damiano Menna (Campobasso), Valerio Labriola (Taranto), Simone Tascone (Turris), Davis Curiale (Turris), Michele Murolo (Paganese), Davide Peterman (Foggia), Riccardo Cataldi (Catania), Angelo Persia (Campobasso), Marco Piccinni (Monopoli), Ivan Marconi (Palermo).

ALLENATORI/STAFF TECNICO – Tre giornate per Francesco Baldini (Catania, per avere una persona non identificata, presente nell’area tecnica, lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversari); una giornata per Bruno Caneo (Turris, per avere tenuto un comportamento offensivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria), Domenico De Simone (Avellino, per aver pronunciato un’espressione blasfema e per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro).

AMMENDE – 500 euro alla Turris (per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e fatti violenti commessi dai suoi sostenitori consistiti nell’avere lanciato all’interno del recinto di gioco piccoli oggetti di plastica senza provocare conseguenze pregiudizievoli)