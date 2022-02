LECCE – Gendrey e Rodriguez sulla via del recupero: il report dall’Acaya

Sempre sul green dell’Acaya, il Lecce ha proseguito, stamani, la preparazione in vista del big-match col Benevento di domenica prossima. Assente Dermaku, reduce dall’intervento all’appendice, ci sono buone notizie per Gendrey che ha cominciato il lavoro di recupero per superare la contrattura all’adduttore della coscia sinistra, infortunio subito nella gara di sabato a Como. Appare improbabile che l’esterno francese sia nella lista dei convocati per la sfida contro le Streghe, ma è più probabile, invece, che riesca a recuperare per la trasferta di Alessandria di mercoledì 16.

Insieme a Gendrey, hanno lavorato a parte Bleve, Di Mariano e Rodriguez. Lo spagnolo, a breve, potrebbe tornare ad allenarsi col resto del gruppo. La sua ultima presenza ufficiale risale al 16 gennaio, trasferta di Lignano col Pordenone.

Domattina altro lavoro all’Acaya.

(foto: V. Gendrey, ph Coribello/SalentoSport)