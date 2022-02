SERIE D/H – Le date di cinque recuperi e le decisioni del Giudice sportivo dopo la 22ª giornata

I provvedimenti del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo le gare della terza giornata di ritorno giocate domenica scorsa, 6 febbraio.

CALCIATORI – Due giornate (1+1) per Daniele Marino (Bisceglie); una giornata per Damian Salto (Casertana), Bruno L. Vicente (Casertana), Aitor Ruano C. (Rotonda), Dario Caliendo (Nola).

ALLENATORI – Due giornate per Tommaso Napoli (Rotonda, per aver lanciato un pallone sul terreno di gioco e per un’espressione blasfema).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 15-02-22 per Vincenzo Pappapicco (Bitonto), Giovanni Fabozzo (Nola), Benito Starace (Sorrento).

AMMENDE – 2.500 euro al Bisceglie (“Per indebita presenza sul campo per destinazione, per la intera durata della gara, di circa 20 persone non autorizzate ne identificate ma chiaramente riconducibili alla società, alcune delle quali protestavano ripetutamente all’indirizzo del Direttore di gara. I medesimi, nel corso dell’intervallo, rivolgevano con fare minaccioso espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale e del Commissario di Campo. Inoltre:

– Nel corso del secondo tempo, un proprio stewart assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti dei componenti la panchina avversaria;

– Al termine della gara, persona non identificata ostacolava l’ingresso negli spogliatoi dell’Arbitro, rivolgendogli contestualmente espressioni intimidatorie, mentre un’altra persona non identificata seguiva il Direttore di gara fino all’ingresso degli spogliatoi indirizzandogli gesti irridenti e rivolgendo all’intera Terna Arbitrale espressioni minacciose. Sia durante l’intervallo che al termine della gara, si rendeva necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, che ritenevano altresì

opportuno scortare gli Ufficiali fuori dall’impianto sportivo. ( R A – R AA – R CdC )”); 500 euro al Nola (“Per avere, nel corso dell’intervallo, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, colpito con un violento calcio la porta dello spogliatoio arbitrale mentre gli Ufficiali di gara si trovavano all’interno”).

RECUPERI – Si giocheranno il 2 marzo alle 14.30 i seguenti incontri: Nola-Bisceglie, Francavilla-Mariglianese, Rotonda-Lavello, Team Altamura-Casarano (19esima di andata) e Brindisi-Nocerina (terza di ritorno); le fare mancanti verranno calendarizzate successivamente.