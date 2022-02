Eccellenza, Promozione, 1ª, 2ª Categoria: il Giudice sportivo, gare del 06.02.2022

Le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare del 6 febbraio scorso nei campionati dilettantistici pugliesi.

ECCELLENZA – Otto giornate per Nicola Salvemini (Manfredonia, “A seguito del provvedimento di espulsione si avvicinava all’Arbitro Spingendolo per tre volte e facendolo indietreggiare senza conseguenze; appoggiava il proprio petto su quello dell’Arbitro proferendo frasi gravemente minacciose; a fine gara raggiungeva l’Arbitro a centrocampo reiterando la condotta minacciosa ed irriguardosa. La sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società ex art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva”); cinque giornate per Ian Ninkovic Quintana (Manfredonia, “A fine gara colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario e spingeva e colpiva con calci altri tesserati presenti sul terreno di gioco”) e per Antonio Palumbo (Manfredonia, “A fine gara, dopo un diverbio con un calciatore avversario che creava un capannello tra le due squadre, spingeva il predetto avversario e poi lo colpiva con un pugno”); due giornate per Morifere Kone (Canosa), Nicola S. Scarimbolo (CD Mola), Luca Carrozzo (Ugento), Davide Olibardi (DB Trinitapoli), Stefano Santoro (Vigor Trani); una giornata per Alessio Castrì (Racale), Jacopo De Lorenzis (Ugento), Francesco F. Golia (Orta Nova), Alessandro Amoroso (UC Bisceglie), Gianluca Loseto (Canosa), Mattia Barulli (Castellaneta), Luca Ribezzi (Manduria), Drissa Diarra (Otranto), Giovanni Giunta (Ostuni).

ALLENATORI – Squalifica sino al 17-02-22 per Andrea Salvadore (Ugento).

AMMENDE – 200 euro all’Ugento (lancio di tre pietre nei pressi della fascia di competenza dell’assistente arbitrale senza conseguenze, da parte di proprio sostenitori).

COPPA ITALIA ECCELLENZA

CALCIATORI – Una gara per Massimo R. Pollidori (Barletta), Juan M. Barrera (Martina), Sante Russo (Barletta).

AMMENDE – 150 euro al Barletta e al Martina (fumogeni, petardi).

—

PROMOZIONE

CALCIATORI – Due giornate per Fabio Loliva (Arboris Belli), Vincenzo Angarano (Don Uva); una giornata per Gianmaria Mastore (Tricase), Stefano Inguscio (Capo di Leuca), Davide La Gioia (Talsano), Rocco Florio (Capo di Leuca), Renzo Romanazzi (Polimnia), Alessandro Capone (Novoli), Giuseppe Compierchio (V. San Ferdinando), Mario Fiore (Sp. Lucera).

ALLENATORI – Squalifica sino al 24-02-22 per Giandomenico Putorti (Bitritto Norba).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 10-03-22 per Antonio Bavila (Talsano).

COPPA ITALIA PROMOZIONE

CALCIATORI – Una gara per Riccardo Palumbo (Tricase), Cosimo Satalino (Polimnia), Stefano Moretto (Tricase), Alessandro Montemorra (Foggia INcedit), Giacomo Quattromini (N. Spinazzola), Leonardo Mascia (Polimnia), Alessandro Forenza (Spinazzola).

—

PRIMA CATEGORIA

CALCIATORI – Cinque gare per Domenico Fornaro (Castellana, “A gioco fermo contestava una decisione del Direttore di gara e successivamente gli urlava contro toccandolo e strattonandolo leggermente. In seguito alla notifica dell’espulsione gli urlava faccia a faccia a pochi centimetri di distanza, lo stesso compiva un violento e repentino scatto cercando di venire a contatto con il Direttore di gara; veniva fermato, a poca distanza dal Direttore di gara dai propri compagni di squadramentre abbandonava il terreno di gioco continuava ad inveire contro il Direttore di gara”) e per Gianluca Pignatelli (San Giorgio, “Dopo aver fischiato un fallo, il pallone usciva fuori dal terreno di gioco in rimessa laterale, nel frattempo in maniera aggressiva e con fare minaccioso lo stesso si avvicinava al Direttore di gara e dopo averlo toccato con il petto gli urlava ad alta voce frasi ingiuriose e minacciose”); quattro giornate per Armando Crupi (San Giorgio, “Dopo aver annullato una rete per fuorigioco proferiva nei confronti del Direttore di gara espressioni e frasi ingiuriose e minacciose, lo stesso veniva quasi a contatto con il Direttore di gara e continuava ad insultarlo; solo dopo qualche minuto abbandonava il terreno di gioco ed ancora una volta proferiva espressioni ingiuriose e minacciose all’indirizzo dell’arbitro”); due giornate per Pier Giuseppe Toscano (Grumese); una giornata per Matteo Pelusi (A. Cagnano), Michele Guastella (F. Monteroni), Michele Papeo (Ideale Bari), Emilio Larossa (Nuova Daunia), Michele Pio Marino (Troia), Gianni Roma (Ceglie), Antonio Gisonda (Grumese), Michele Messina (Lizzano), Stefano Filoni (Salve), Umberto Diniddio (V. Molfetta), Mattia Mevoli (Latiano), Vincenzo Conforte (H. Laterza), Andrea Tarsilla (Ruffano), Antonio Frallonardo (S. Vito), Alessandro Buttazzo (Salve), Pietro Caputo (San Giorgio), Gianmarco Palermo (Virtus Lecce), Giovanni Zonno (Virtus Palese), Marco Del Prete (Mesagne), Vincenzo Mastrorilli (Ruvese), Cosimo D. Antico (Salve), Andrea De Pascalis (Salve), Arcangelo Damato (Trinitapoli), Mattia La Forgia (V. Molfetta).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 03-03-22 per Giovanni Di Gennaro (Troia); sino al 24-02-22 per Lorenzo Locorriere (Grumese); sino al 17-02-22 per Saverio Fiore (Ideale Bari), Nicola Giuliani (R. Sannicandro), Mario Gagliani (Latiano).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 17-02-22 per Cosimo Miolla (RS Crispiano).

AMMENDE – Una gara a porte chiuse per il Mesagne (lancio di fumogeni, invasione di campo, frasi offensive al direttore di gara di propri sostenitori); 700 euro al Mesagne (vedi sopra); 200 euro allo Zollino (petardi e fumogeni); 50 euro all’Hellas Laterza (fumogeni).

—

SECONDA CATEGORIA

Gara TAF Ceglie-Esperia Monopoli: sconfitta per 0-3 all’Esperia Monopoli e un punto di penalizzazione, oltre a duecento euro di ammenda, per non essersi presentata in campo alla ripresa del secondo tempo.

CALCIATORI – Una gara per Antonio Papadia (Alessano), Massimo Sagarriga Visconti (CD Palo), Marco Caiaffa (F. Miccoli), Alessandro Panico (N. Andrano), Michele Magno (CD Palo), Giuseppe Giodice (Civ. Conversano), Donato Pagano (F. Miccoli), Giuseppe A. Montedoro (Sp. Torre a Mare), Mirko Pio Lambiase (Castelluccio dei Sauri), Luigi Ventura (Civ. Conversano), Angelo Colasanto (Real Olimpia Terlizzi), Nicola Balestra (Spartan Boys), Michele Magno (CD Palo), Giuseppe Calia (Palagiano), Luigi Miccoli (SP Vernotico), Riccardo Tesse (Top Player Minervino).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 31-05-22 per Alessandro Cataldi (Real Olimpia Terlizzi).

AMMENDE – 200 euro all’Esperia Monopoli (v. sopra); 100 euro al Real Olimpia Terlizzi e al TAF Ceglie; 50 euro allo Statte.