LECCE – Gendrey, sospiro di sollievo. Risoluzione del contratto per Pisacane

Sospiro di sollievo in casa Lecce per gli esiti degli esami strumentali a cui si è sottoposto Valentin Gendrey nelle scorse ore, che hanno evidenziato solamente una contrattura muscolare all’adduttore della coscia sinistra e nessuna lesione. Nel giro di qualche giorno, il difensore francese dovrebbe tornare a disposizione di mister Marco Baroni.

Finisce in anticipo (ma, quest’anno, non era mai iniziata) l’avventura di Fabio Pisacane con la casacca giallorossa. Il difensore e la società, infatti, hanno trovato l’accordo per la risoluzione contrattuale del contratto che lo legava sino al giugno prossimo. Il curriculum di Pisacane con il Lecce si chiude, quindi, con sole dieci presenze, tutte nella scorsa stagione di Serie B.

(foto: Fabio Pisacane, archivio Coribello/SalentoSport)