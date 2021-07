LECCE – Paura per l’ex Babacar: si accascia al suolo per uno “spasmo cardiaco”

Attimi di grande paura per El-Khouma Babacar, ex attaccante del Lecce nell’annata di Serie A e ora in forza all’Alanyaspor, club turco.

Il centravanti, secondo quanto ricostruisce la stampa turca, avrebbe accusato un malore, “uno spasmo cardiaco”, mentre era in campo, accasciandosi al suolo in attesa dei soccorsi. Babacar è poi stato ricoverato presso il più vicino ospedale per accertamenti.

Il problema accusato dal calciatore sarà approfondito nei prossimi giorni con esami specifici. Attualmente – e fortunatamente – Babacar è sotto controllo medico e non è in pericolo di vita.

A Babacar un grosso in bocca al lupo e un sentito augurio di pronta guarigione.

(fonte: Corriere dello Sport; foto: Babacar con Calderoni, archivio Us Lecce)