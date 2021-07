NUOTO – Erika Gaetani, nuovo exploit: arriva un oro pesantissimo dagli Europei Juniores di Roma

Belle notizie per il nuoto azzurro – e salentino – arrivano dagli Europei Juniores in corso di svolgimento a Roma.

Ormai non fa più notizia Benedetta Pilato, pronta per le Olimpiadi di Tokyo e vincitrice, nei giorni scorsi, dell’oro nella sua specialità preferita, i 50 rana, col tempo di 30″13. Per la campionessa tarantina si tratta della quinta medaglia nei 50 rana, quarta d’oro dal 2019 a oggi.

E dopo l’exploit a Kazan del 2019, quando vinse un oro e un argento (200 e 100 dorso) si ripete – ed è la cosa più difficile – Erika Gaetani, nuotatrice originaria di Parabita classe 2004 e tesserata per la Gestisport, allenata da Gianni Zippo. Erika si è laureata campionessa dei 100 dorso col nuovo record personale di 1’00″65, che migliora di 38 centesimi di secondo il precedente record, stabilito ad aprile a Riccione, e, soprattutto stabilisce il settimo tempo assoluto di sempre, in Italia, nella specialità.

(foto: Erika Gaetani, ©fin.it)