LECCE – L’obiettivo è l’immediato ritorno in Serie A. Listkowski è sbarcato nel Salento: gli ultimi rumor di mercato

La pazza stagione 2019/2020, la più lunga di sempre per il calcio italiano, si è conclusa nel peggiore dei modi per il Lecce: retrocessione in Serie B e allontanamento (o dimissioni? Il giallo resta aperto) del tecnico Liverani, fautore della doppia promozione dalla C alla A e in procinto di diventare il nuovo allenatore del Parma.

Ma i salentini non hanno certo perso tempo e, dopo il ritorno di Pantaleo Corvino come responsabile dell’area tecnica, hanno individuato in Eugenio Corini il nuovo allenatore. Reduce dall’esperienza negativa con il Brescia, retrocesso in B insieme ai giallorossi e alla Spal, l’ex centrocampista di Palermo e Chievo è pronto per una nuova sfida.

A cominciare dal calciomercato, immancabile ad agosto, dal quale Corini si aspetta il più presto possibile delle indicazioni chiare, per impostare il suo lavoro finalizzato a tornare immediatamente nella massima serie del calcio made in Italy. Non si conoscono ancora le quote dei bookmakers sulle squadre destinate al salto di categoria (verificare prossimamente sui siti specializzati in scommesse sportive) ma, siamo certi, che il Lecce possa e debba giocare un ruolo da protagonista.

Una delle sfide più difficili da affrontare non solo per il tecnico, ma per tutta la società, sarà quella di trattenere il gioiellino Marco Mancosu, capitano del Lecce nonché uno dei migliori tra i giallorossi nella scorsa stagione. Su di lui sarebbe già forte l’interessamento del suo ex allenatore Liverani, ma occhio anche al Cagliari, con il presidente Giulini che lo riporterebbe volentieri sull’isola.

Un altro giocatore attratto dalle sirene della Serie A è Pippo Falco, che però Corvino cederebbe soltanto a fronte di un’offerta irrinunciabile, sugli otto milioni di euro.

Sul fronte arrivi, nei giorni scorsi era balenata l’ipotesi di un ricongiungimento tra Alfredo Donnarumma e Corini, che lo ha allenato la scorsa stagione a Brescia, ma la trattativa non sarebbe neppure stata avviata. Così, per affiancare a Coda un elemento di valore i salentini stanno valutando il profilo di Francesco Forte, bomber della Juve Stabia che avrebbe l’esperienza e i numeri giusti per dare un contributo importante alla causa.

Piace anche Iemmello, di proprietà del Benevento ma in prestito al Perugia (con cui è retrocesso in Serie C), ma c’è da vincere la concorrenza proprio del Brescia e del Monza. A centrocampo, il primo rinforzo ufficiale sarà Marcin Listkowski, proveniente dal Pogon Stettino e da poco sbarcato nel Salento per la firma, centrocampista centrale che nella scorsa stagione ha messo a segno due gol e tre assist nel campionato polacco.