LECCE – Ora è ufficiale, Eugenio Corini è il nuovo allenatore dei giallorossi

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ora è arrivato anche il crisma dell’ufficialità: Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Lecce.

Dopo le prime foto di oggi al momento del suo arrivo in città, il tecnico ex Brescia, poco fa, ha messo nero su bianco la sua firma sul contratto triennale che lo legherà alla squadra salentina, come annunciato proprio dal sodalizio di via Costadura, sui propri canali ufficiali. Ecco la nota ufficiale:

“L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a mister Eugenio Corini. Il tecnico lombardo ha sottoscritto un accordo triennale”.

LEGGI QUI la scheda del nuovo tecnico leccese