TAURISANO – Stifani: “Un onore essere ancora qui. Novoli e Grottaglie davanti a tutti, ma il torneo sarà un’incognita”

Dopo un estate a dir poco travagliata, Taurisano avrà la sua squadra di Promozione, grazie alla passione e agli sforzi del nuovo presidente Rocco Cappilli che ha deciso di cimentarsi in questa nuova esperienza, pur di non far morire il calcio nella città granata. Il tecnico sarà ancora Rocco Stifani, reduce da un’ottima stagione, proprio sulla panchina del toro. Queste sono le sue prime impressioni circa la nuova stagione.

IL GRANDE SPAVENTO – “Inizialmente ho davvero pensato che il titolo del Taurisano sarebbe finito in fallimento. Grazie all’impegno del presidente Cappilli poi si è riusciti a garantire l’iscrizione al prossimo campionato di Promozione, con un gesto frutto della passione per la propria città, perché, dopo un’annata così travagliata, è giusto che la piazza di Taurisano possa avere la possibilità di seguire la propria squadra. Ci tengo a ringraziare il presidente per avermi scelto, per me è un onore”.

PROSSIMO CAMPIONATO – “Se lo scorso anno avevamo come obbiettivo quello di un campionato tranquillo, quest’anno dovremmo cercare in tutti i modi di conquistare la salvezza, anche all’ultima giornata. Purtroppo in seguito alla problematica legata al Covid, il budget sarà ancora ridotto, ma occorre ringraziare chi, nonostante le difficoltà, investe il proprio denaro nello sport. Un grande plauso va fatto anche allo zoccolo duro che ha deciso di sposare questo progetto. Ovviamente una parte dei ragazzi ha già trovato altre sistemazioni, ma anche questo è più che giusto. La nostra voglia è quella di creare una squadra composta da diversi elementi locali, che possano incarnare quello che è il nostro spirito, spinti anche dal calore e dalla passione del nostro pubblico. La serietà e la puntualità deve essere la base di questa stagione”.

PRONOSTICI – “ Il nuovo campionato sarà certamente un’incognita. Se negli anni passati potevano stilare una griglia di partenza, in questa stagione partiremo più o meno tutti dallo stesso punto, con un campionato che sarà ancora più equilibrato. Se dovessero confermarsi le previsioni circa la formazione dei gironi, credo che Novoli e Grottaglie, potranno essere leggermente più avanti per via di maggiore esperienza e qualità, ma sappiamo bene che poi c’è sempre il campo a dare il responso”.