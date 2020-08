FIAMMA JONICA GALLIPOLI – De Marco: “Qui sempre sensazioni straordinarie. Cercheremo di onorare la maglia”. Ingaggiato un attaccante

La Fiamma Jonica Gallipoli ha ufficialmente acceso i motori e dopo aver ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico Andrea De Marco, ha piazzato i primi tre colpi di mercato. In esclusiva per i microfoni di SalentoSport abbiamo raccolto le prime sensazioni proprio del nuovo tecnico della neonata società.

SENSAZIONI – “Le sensazioni sono straordinarie, per la bontà del progetto e soprattutto per la stima che nutro nei confronti di ogni componente della società ad iniziare dal presidente Vincenzo Carrozza passando per il vice presidente Stefano arrivando al dirigente Gianni e al direttore Venneri. Tornare ad allenare a Gallipoli per me è qualcosa di molto bello e affascinante, ma ora le parole servono a poco, c’è tanta voglia di cominciare”.

NUOVO ORGANICO E MERCATO – “In merito a questo non sono io la persona adatta a rispondere, ma posso dire che la società sta lavorando alacremente per fare le cose per bene, in maniera oculata e sopratutto senza fare passi più lunghi della gamba, e questa è la cosa che più mi piace tanto. Per chi come viene dal settore giovanile, è molto che le medesime attenzioni siano rivolte ai giovani, e sono convinto che questo avverrà, riservando un occhio di riguardo anche al settore giovanile, che deve tornare ad essere fonte fondamentale per la prima squadra, come spesso avvenuto in questi anni a Gallipoli”.

CAMPIONATO OSTICO – “Sicuramente quello di Promozione sarà un campionato livellato e con tante piazze importanti e di tradizione, basti guardare le salentine Taurisano, Novoli, Salento Football Leverano, Tricase tutte allenate da tecnici preparati. Occorrerà capire poi quale sarà la composizione dei gironi, perché anche compagini come Locorotondo e Polignano stanno mettendo su organici importanti. Io dal canto mio posso solo dire che nonostante la partenza avverrà in netto ritardo rispetto alle nostre rivali, noi daremo il massimo sin dalla prima domenica, onorando la maglia per tutti i novanta minuti, per rispetto di una città di antiche tradizioni calcistiche e con una piazza molto calda e passionale”.

Intanto è stato ingaggiato un nuovo elemento per l’attacco. Si tratta dell’ex Gallipoli Football Marco Iurato, classe 1998.