LECCE – Domani comincia l’era Corini. Coda, spunta un altro possibile partner d’attacco: le ultime in casa giallorossa

Parte ufficialmente domani mattina alle ore 11 l’avventura di mister Eugenio Corini alla guida dell’Us Lecce. Il tecnico bresciano, infatti, come ha comunicato poco fa l’ufficio stampa giallorosso, sarà presentato a stampa e tifosi da una sala dell’Hotel Tiziano di Lecce. Quella di Corini rappresenta la prima – e più importante – scommessa del sodalizio di via Costadura e del nuovo direttore dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, dopo la settimana appena trascorsa che definire “rocambolesca” e dir poco.

L’ex allenatore delle Rondinelle è sbarcato sabato pomeriggio all’aeroporto del Salento di Brindisi, accolto da qualche tifoso che non gli ha lesinato affetto e calore. C’è molto entusiasmo in questa primissima fase della nuova stagione nell’ambiente giallorosso. Sembra smaltita, al momento, la grande delusione per come si è chiusa l’era di Fabio Liverani a Lecce, con degli accadimenti che nessuno poteva immaginare. A tal proposito, per il tecnico romano sembra più vicina la destinazione Parma, dopo che la società ducale è entrata in rotta di collisione con Roberto D’Aversa, artefice di alcune delle più belle pagine di storia recente del club emiliano.

Nella giornata di oggi, invece, dovrebbe arrivare il primo acquisto ufficiale firmato Corvino: il polacco Marcin Listkowski, giovane under 21 del suo Paese, in forza al Pogon Stettino che, sabato scorso, ha inaugurato il suo campionato con una sconfitta per 2-1 sul campo del Cracovia (il neo acquisto giallorosso non è stato convocato).

A breve dovrebbe essere ufficializzato anche il bomber che dovrà occupare una delle caselle della prima linea di Eugenio Corini, quel Massimo Coda che ha già svolto le visite mediche preliminari e che è già pronto a unirsi alla squadra. Parrebbe tramontare l’interesse per Alfredo Donnarumma, capocannoniere del campionato cadetto due stagioni fa. Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi, Corvino starebbe sondando la disponibilità di un altro partner d’attacco per l’ex Benevento, ossia quella di Francesco Forte, 27enne centravanti in forza, nell’ultima stagione, alla Juve Stabia.