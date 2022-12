LECCE – Obiettivo campionato: appuntamento all’Acaya in vista dell’amichevole di Udine

Archiviato il Mondiale di Qatar, il Lecce si rituffa sulla preparazione in vista della ripresa del campionato, fissata per mercoledì 4 gennaio, quando, al Via del Mare, si presenterà la Lazio.

Hjulmand e compagni oggi osserveranno un giorno di riposo per poi ritrovarsi, domani pomeriggio, sul green dell’Acaya Golf Resort. Prima del Natale, la squadra di Marco Baroni sarà impegnata, venerdì 23 dicembre, in un’amichevole alla Dacia Arena contro l’Udinese. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.30. L’incontro sarà tyrasmesso in streaming da Udinese Tv, sul canale 12 della piattaforma digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia e sul sito ufficiale bianconero unidesetv.it. Arbitrerà il signor Daniele Minelli della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Mauro Galetto e Thomas Miniutti.