MONDIALI – Partita leggendaria, Francia ko solo ai rigori: Argentina tri-campeon mundial

L’Argentina è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. Al termine di una partita già da leggenda, la selezione allenata da Scaloni batte la Francia dopo i calci di rigore. Al 90′, Argentina-Francia 2-2 con reti di Messi su rigore, Di Maria e doppietta fulminea di Mbappe tra l’80’ e l’81’. Ai supplementari, a segno ancora Messi e Mbappe. Si va ai rigori: per la Francia sbagliano Coman e Tchouameni, Argentina perfetta, è tri-campeon.

IL TABELLINO

ARGENTINA-FRANCIA 7-5 dcr (2-2, 3-3)

RETI: 23′ Messi rig. (A), 36′ Di Maria (A), 80′ rig. e 81′ Mbappe rig. (F); 109′ Messi (A), 118′ Mbappe rig. (F)

Sequenza rigori: Mbappe (F) gol, Messi (A) gol, Coman (F) parato, Dybala (A) gol, Tchouameni (F) fuori, Paredes (A) gol, Kolo Muani (F) gol, Montiel (A) gol

ARGENTINA (4-3-3): Martinez E. – Molina (91′ Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120+1′ Dybala) – De Paul (102′ Paredes), Fernandez, Mac Allister (116′ Pezzella) – Messi, Alvarez (102′ Martinez L.), Di Maria (64′ Acuna). A disp. Almada, Armani, Correa, Foyth, Martinez Li., Palacios, Papu Gomez, Rodriguez, Rulli. All. Scaloni.

FRANCIA (4-3-3): Lloris – Kounde (120+1′ Disasi), Varane (113′ Konate), Upamecano, Hernandez (71′ Coman) – Griezmann (71′ Camavinga), Tchouameni, Rabiot (96′ Fofana) – Dembele (41′ Kolo Muani), Giroud (41′ Thuram), Mbappe. A disp. Areola, Guendouzi, Mandanda, Pavard, Saliba, Veretout. All. Deschamps.

ARBITRO: S. Marciniak (Polonia).

NOTE: ammoniti Fernandez, Acuna, Paredes, Montiel (A), Rabiot, Thuram, Giroud (dalla panchina) (F). Rec. 7+1′ pt, 8′ st, 1′ pts, 3+1′ sts.

—

Tutti i risultati, partita per partita.

GRUPPO A

Qatar-Ecuador 0-2

16′ rig. e 31′ Valencia

Senegal-Olanda 0-2

84′ Gakpo, 90+9′ Klassen

Qatar-Senegal 1-3

41′ Dia (S), 48′ Diedhiou (S), 78′ Muntari (Q), 84′ Dieng (S)

Olanda-Ecuador 1-1

6′ Gakpo (O), 49′ Valencia (E)

Olanda-Qatar 2-0

26′ Gakpo, 49′ de Jong

Ecuador-Senegal 1-2

44′ rig. Sarr (S), 67′ Caicedo (E), 70′ Koulibaly (S)

CLASSIFICA: Olanda 7, Senegal 6, Ecuador 4, Qatar 0.

—

GRUPPO B

Inghilterra-Iran 6-2

35′ Bellingham (IN), 43′ e 62′ Saka (IN), 45+1′ Sterling (IN), 65′ e 90+13′ rig. Taremi (IR), 71′ Rashford (IN), 90′ Grealish (IN)

USA-Galles 1-1

36′ Weah (U), 82′ rig. Bale (G)

Galles-Iran 0-2

90+8′ Cheshmi, 90+11′ Rezaeian

Inghilterra-USA 0-0

Iran-USA 0-1

38′ Pulisic

Galles-Inghilterra 0-3

50′ e 68′ Rashford, 51′ Foden

–

CLASSIFICA: Inghilterra 7, USA 5, Iran 3, Galles 1.

—

GRUPPO C

Argentina-Arabia Saudita 1-2

10′ Messi rig. (ARG), 48′ Al Shehri (SAU), 53′ Al Dawsari (SAU)

Messico-Polonia 0-0

Polonia-Arabia Saudita 2-0

39′ Zielinski, 82′ Lewandowski

Argentina-Messico 2-0

64′ Messi, 87′ Fernandez

Polonia-Argentina 0-2

46′ Mac Allister, 67′ Alvarez

Arabia Saudita-Messico 1-2

47′ Martin (M), 52′ Chavez (M), 90+5′ Al Dawsari (SAU)

–

CLASSIFICA: Argentina 6, Polonia 4, Messico 4, Arabia Saudita 3

—

GRUPPO D

Danimarca-Tunisia 0-0

Francia-Australia 4-1

9′ Goodwin (A), 27′ Rabiot (F), 32′ e 71′ Giroud (F), 68′ Mbappe (F)

Francia-Danimarca 2-1

61′ e 86′ Mbappe (F), 68′ Christensen (D)

Tunisia-Australia 0-1

23′ Duke

Tunisia-Francia 1-0

58′ Khazri

Australia-Danimarca 1-0

60′ Leckie

–

CLASSIFICA: Francia 6, Australia 6, Tunisia 4, Danimarca 1

—

GRUPPO E

Germania-Giappone 1-2

33′ Gundogan rig. (GE), 75′ Doan (GI), 83′ Asano (GI)

Spagna-Costa Rica 7-0

11′ Olmo, 20′ Asensio, 31′ rig. e 54′ Torres, 74′ Gavi, 90′ Soler, 90+2′ Morata

Giappone-Costa Rica 0-1

81′ Fuller

Spagna-Germania 1-1

62′ Morata (S), 83′ Fullkrug (G)

Giappone-Spagna 2-1

11′ Morata (S), 48′ Doan (G), 51′ Tanaka (G)

Costa Rica-Germania 2-4

10′ Gnabry (G), 58′ Tejeda (CR), 70′ Vargas (CR), 73′ e 85′ Havertz (G), 89′ Fullkrug (G)

–

CLASSIFICA: Giappone 6, Spagna 4, Germania 4, Costa Rica 3

—

GRUPPO F

Marocco-Croazia 0-0

Belgio-Canada 1-0

44′ Batshuayi

Belgio-Marocco 0-2

73′ Saiss, 90+2′ Aboukhlal

Croazia-Canada 4-1

2′ Davies (CA), 36′ e 70′ Kramaric (CR), 44′ Livaja (CR), 90+4′ Majer (CR)

Croazia-Belgio 0-0

Canada-Marocco 1-2

4′ Ziyech (M), 23′ En Nesyri (M), 40′ aut. Aguerd (C)

–

CLASSIFICA: Marocco 7, Croazia 5, Belgio 4, Canada 0

—

GRUPPO G

Svizzera-Camerun 1-0

48′ Embolo

Brasile-Serbia 2-0

62′ e 73′ Richarlison

Camerun-Serbia 3-3

29′ Castelletto (C), 45+1′ Pavlovic (S), 45+3′ Milinkovic-Savic (S), 53′ Mitrovic (S), 63′ Aboubakar (C), 66′ Choupo-Moting (C)

Brasile-Svizzera 1-0

83′ Casemiro

Serbia-Svizzera 2-3

20′ Shaqiri (SV), 26′ Mitrovic (SE), 35′ Vlahovic (SE), 44′ Embolo (SV), 48′ Freuler (SV)

Camerun-Brasile 1-0

90+2′ Aboubakar

–

CLASSIFICA: Brasile 6, Svizzera 6, Camerun 4, Serbia 1

—

GRUPPO H

Portogallo-Ghana 3-2

65′ Ronaldo rig. (P), 73′ Ayew (G), 78′ Joao Felix (P), 80′ Leao (P), 89′ Bukari (G)

Uruguay-Corea del Sud 0-0

Corea del Sud-Ghana 2-3

24′ Salisu (G), 34′ e 68′ Kudus (G), 58′ e 61′ Cho Gue-Sung (C)

Portogallo-Uruguay 2-0

54′ e 90+3′ rig. Fernandes

Ghana-Uruguay 0-2

26′ e 32′ de Arrascaeta

Corea del Sud-Portogallo 2-1

5′ Horta (P), 27′ Kim Young-Gwon (C), 90+1′ Hwang Hee-Chan (C)

–

CLASSIFICA: Portogallo 6, Corea del Sud 4, uruguay 4, Ghana 3

—

OTTAVI DI FINALE

Olanda-USA 3-1

10′ Depay (O), 45+1′ Blind (O), 76′ Wright (U), 81′ Dumfries (O)

Argentina-Australia 2-1

35′ Messi (AR), 57′ Alvarez (AR), 77′ aut. Fernandez (AU)

Francia-Polonia 3-1

44′ Giroud (F), 74′ e 90+1′ Mbappe (F), 90+9′ Lewandowski rig. (P)

Inghilterra-Senegal 3-0

38′ Henderson, 45+3′ Kane, 57′ Saka

Giappone-Croazia 2-4 dcr (1-1)

43′ Maeda (G), 55′ Perisic (C)

Brasile-Corea del Sud 4-1

7′ Vinicius jr. (B), 13′ Neymar rig. (B), 29′ Richarlison (B), 36′ Paqueta (B), 76′ Paik Seung-Ho (C)

Marocco-Spagna 3-0 dcr

Portogallo-Svizzera 6-1

17′, 51′ e 67′ Ramos (P), 33′ Pepe (P), 55′ Guerreiro (P), 58′ Akanji (S), 90+2′ Leao (P)

—

QUARTI DI FINALE

Croazia-Brasile 5-3 dcr (0-0, 1-1)

105+1′ Neymar (B), 117′ Petkovic (C)

Olanda-Argentina 5-6 dcr (2-2, 2-2)

35′ Molina (A), 73′ Messi rig. (A), 83′ e 90+11′ Weghorst (O)

Marocco-Portogallo 1-0

42′ En Nesyri

Inghilterra-Francia 1-2

17′ Tchouameni (F), 54′ Kane rig. (I), 78′ Giroud (F)

—

SEMIFINALI

Argentina-Croazia 3-0

34′ Messi rig., 39′ e 69′ Alvarez

Francia-Marocco 2-0

5′ Hernandez, 79′ Kolo Muani

—

FINALE 3-4 POSTO

Croazia-Marocco 2-1

7′ Gvardiol (C), 9′ Dari (M), 42′ Orsic (C)

—

FINALE 1-2 POSTO

Argentina-Francia 7-5 dcr (2-2, 3-3)

23′ Messi rig. (A), 36′ Di Maria (A), 80′ rig. e 81′ Mbappe rig. (F); 109′ Messi (A), 118′ Mbappe rig. (F)

—

ALBO D’ORO

1930 Uruguay (in Uruguay)

1934 Italia (in Italia)

1938 Italia (in Francia)

1950 Uruguay (in Brasile)

1954 Germania Ovest (in Svizzera)

1958 Brasile (in Svezia)

1962 Brasile (in Cile)

1966 Inghilterra (in Inghilterra)

1970 Brasile (in Messico)

1974 Germania Ovest (in Germania Ovest)

1978 Argentina (in Argentina)

1982 Italia (in Spagna)

1986 Argentina (in Messico)

1990 Germania Ovest (in Italia)

1994 Brasile (in USA)

1998 Francia (in Francia)

2002 Brasile (in Corea del Sud-Giappone)

2006 Italia (in Germania)

2010 Spagna (in Sudafrica)

2014 Germania (in Brasile)

2018 Francia (in Russia)

2022 Argentina (in Qatar)

Classifica per nazioni (da agg.): 5 Brasile (1958, 1962, 1970, 1994, 2002); 4 Italia (1934, 1938, 1982, 2006) e Germania/Germania Ovest (1954, 1974, 1990, 2014); 3 Argentina (1978, 1986, 2022); 2 Uruguay (1930, 1950) e Francia (1998, 2018); 1 Inghilterra (1966), Spagna (2010).