TARANTO – Vittoria anche a Messina, terza gioia di fila per gli uomini di Capuano

Il Taranto vince ancora: per gli ionici si tratta della terza vittoria consecutiva. I rossoblù conquistano altri tre punti in casa del Messina. Tommasini e Romano vanno in rete per gli uomini di Capuano, dell’ex Versienti invece la marcatura che ha accorciato le distanze nel finale per i locali.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota è di marca rossoblù: al 3’ il diagonale di Mastromonaco finisce abbondantemente alto. Al 9’ arriva il vantaggio degli ospiti: Mastromonaco dalla destra la mette in mezzo per la testa di Tommasini che beffa Lewandowski per l’uno a zero del Taranto. Il Messina prova a reagire ma non crea azioni degne di nota. I rossoblù crescono e al 32’ raddoppiano: su azione d’angolo l’arbitro decreta il penalty per fallo di Fofana. Sul dischetto va Romano che non sbaglia. Dopo un minuto di recupero termina la prima parte di contesa.

Nel secondo tempo il Taranto si difende con ordine e il Messina non riesce a reagire. Infatti la prima azione da segnalare arriva solo all’80’ quando viene annullato un gol ai siciliani: Catania batte una punizione dal limite e trafigge Vannucchi, ma l’arbitro rileva un fuorigioco. All’85’ il Messina riesce ad accorciare con un tiro a giro dell’ex di Versienti. La gara termina dopo tre minuti di recupero con la terza vittoria consecutiva dei rossoblù. Venerdì prossimo gli ionici chiuderanno il 2022 allo Iacovone con il Monopoli.

—

IL TABELLINO:

Messina, stadio “San Filippo – Franco Scoglio”

domenica 18 dicembre 2022, ore 12:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 19

MESSINA-TARANTO 1-2

RETI: 9’ Tommasini (T), 32’ rig. Romano (T), 85’ Versienti (M)

MESSINA (4-3-3): Lewandowski – Versienti, Berto, Trasciani, Konate – Marino (46’ Napoletano), Fofana, Mallamo (78‘ Iannone) – Grillo (78‘ Fiorani), Ngombo (46’ Zuppel), Catania. A disp.: Daga, Capilli, Ferrini, Filì, Fiorani, D’Amore, Iannone. All. Gaetano Auteri.

TARANTO (3-5-1-1): Vannucchi – Evangelisti, Antonini, Formiconi (56’ Manetta) – Mastromonaco, Chapi (61’ Guida), Labriola (74’ Brandi), Mazza (46’ Provenzano), Ferrara – Romano – Tommasini. A disp.: Loliva, Caputo, Maiorino, La Monica. All. Ezio Capuano.

ARBITRI: Roberto Lovison di Padova (Biffi-Marchese; IV: Virgilio).

NOTE: Ammoniti: Berto (M), Trasciani (M), Chapi (T), Formiconi (T), Antonini (T), Romano (T), Zuppel (M).

