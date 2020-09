LECCE – La numerazione ufficiale per la prossima stagione: molte conferme per i veterani

Sono stati ufficializzati i numeri di maglia scelti dai giocatori dell’Us Lecce per la prossima stagione di Serie B. Ci sono molte conferme rispetto all’anno scorso, come Vera (3), Petriccione (4), Lucioni (5), Mancosu (8), Falco (10), Rossettini (13), Gabriel (21), Vigorito (22), Calderoni (27), Majer (37) e Tachtsidis (77, appena tornato a Lecce dopo la quarantena in Grecia). Altri, come Meccariello, hanno scelto un nuovo numero (6 quest’anno, 39 lo scorso), Benzar (20, 6 nel 2019/20), Shakov (28, 11 nel 2019/20, ma in procinto di partire in direzione Grecia). A Listkowski la maglia numero 19 che fu di La Mantia; l’11 rimane, al momento, libero, così come il 14, il 16, il 17, il 18 e via dicendo.

Vediamo l’elenco ufficiale della numerazione comunicata dalla società giallorossa (tra parentesi il numero scelto lo scorso anno):

1. Bleve (95)

2. Riccardi (2)

3. Vera (3)

4. Petriccione (4)

5. Lucioni (5)

6. Meccariello (39)

7. Paganini

8. Mancosu (8)

9. Coda

10. Falco (10)

11. –

12. Milli

13. Rossettini (13)

14. –

15. Monterisi (15)

16. –

17. –

18. –

19. Listkowski

20. Benzar (6)

21. Gabriel (21)

22. Vigorito (22)

23. –

24. Zuta

25. Gallo (25)

26. Dubickas (20)

27. Calderoni (27)

28. Shakhov (11)

…

32. Lofaso (32)

37. Majer (37)

53. Henderson

75. Felici (75)

77. Tachtsidis (77)