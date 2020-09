LECCE – Paganini e Listkowski, carica giallorossa: “Qui grande progetto, vogliamo far gioire i tifosi”

Giornata di presentazioni in casa Lecce, dove si è tenuta stamattina la conferenza stampa di presentazione di Luca Paganini e Marcin Listkwoski, neo centrocampisti voluti da Corvino.

Per l’ex Frosinone c’è la consapevolezza di essere parte di un progetto ambizioso: “Per me inizia un’esperienza nuova che approccio con grande entusiasmo e voglia di fare bene per il Lecce. Le cose con il lavoro e l’impegno verranno fuori nel modo giusto. La strada è lunga perché per i giallorossi è una nuova categoria e l’inizio di un nuovo progetto. A Frosinone ho trascorso anni bellissimi, sono grato a quella realtà. Come tutti i cicli, anche questo si è chiuso e sono proiettato esclusivamente sul nuovo. Quella finale playoff con il Lecce in C? La ricordo con grande emozione, perché segnai e riportammo il Frosinone in B. Emozioni che però appartengono al passato, perché il mio presente e futuro mi portano solo a voler fare il massimo in giallorosso. Quando il Lecce mi ha fatto la sua proposta non ci ho pensato molto, dicendo subito sì. Questo è un club importantissimo ed il progetto mi è subito piaciuto. Sono contentissimo di essere in giallorosso”.

Niente proclami da parte del giovanissimo jolly polacco, già concentrato sul lavoro e che si è subito integrato con il gruppo: “Ho avuto un’ottima impressione sia del club, che del gruppo che dell’allenatore. Mi sono capito immediatamente con i compagni, che mi hanno permesso di sentirmi a casa ed iniziare a lavorare con lo spirito giusto sin dai primi momenti in giallorosso. Non faccio proclami, preferisco far parlare il campo. Ai tifosi posso solo promettere che in campo darò tutto e che mi impegnerò per migliorare ed ottenere il massimo da me per il bene del Lecce”.