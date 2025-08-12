LECCE – La numerazione ufficiale delle maglie 2025/26

Poco fa sono stati ufficializzati i nuovi numeri di maglia dei calciatori del Lecce per il campionato di Serie A e per la Coppa Italia. Ci sono molte conferme e qualche novità.

Numeri confermati dalla scorsa stagione per Fruchtl (1), Gaspar (4), Morente (7), Rafia (8), Krstovic (9), Helgason (14), Veiga (17), Ramadani (20), Gallo (25), Coulibaly (29), Falcone (30), Samooja (32), Marchwinski (36), Tiago Gabriel (44), Pierotti (50), Pierret (75) e Kaba (77).

Le novità: Berisha passa dal 5 al 10 (indossata da Banda nel pre-campionato); N’Dri dal 10 all’11; Jean dal 19 al 18; Banda dal 22 al 19; Maleh dal 29 al 93.

I numeri dei nuovi arrivati: 3 Ndaba (l’anno scorso sulle spalle di Rebic), 13 Perez (ex numero di Dorgu), 21 Kouassi, 22 Camarda, 23 Sottil. A completamento, i Primavera aggregati in prima squadra: 28 Gorter, 80 Kovac, 88 Penev.

Al momento, dunque, rimangono vuote la 2 che fu di Pelmard e poi di Scott; la 6 che fu di Baschirotto; la 12 che fu di Guilbert; la 37 di Karlsson.

La lista completa: