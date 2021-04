LECCE – Non segna Coda? C’è “bomber” Maggio: “Qui sto ritrovando una piccola giovinezza”. Elogi per Gallo

Terzo gol in undici presenze per il “vecchietto” Christian Maggio. A quasi 40 anni, l’ex Napoli dà vita all’ennesima prova pressoché perfetta, condita dal raddoppio che ha messo in freezer i tre punti al cospetto di una Salernitana votata sostanzialmente a non prenderle.

Il commento dell’esterno giallorosso ai microfoni Dazn: “Bisogna continuare a cavalcare l’onda. È un periodo bello, positivo, dobbiamo continuare così e lavorare. La sosta ci ha permesso, fortunatamente, di mettere un po’ di benzina nelle gambe. Questo è un gruppo fantastico che, anche durante la sosta, ha lavorato tantissimo senza mai mollare, è questo lo spirito giusto per arrivare a obiettivi importanti. Io bomber? Fa sempre piacere segnare, merito del gruppo che mi fa stare bene. Qui al momento sto bene e sto ritrovando una piccola giovinezza. Volevo giocare e il mister mi sta dando la possibilità di farlo. È un momento bello, sto anche segnando, stiamo vincendo e dobbiamo continuare così. Dispiace per i tifosi, non vedere la loro reazione ma so che è sicuramente positiva. Stiamo tranquilli perché non abbiamo ancora fatto nulla. Mancano sette gare fondamentali e tanti scontri diretti, andiamo avanti con questo atteggiamento sino a fine campionato. Paragoni con l’annata super del Benevento? Lì già a inizio stagione si era capito che era un gruppo importante, è andato tutto bene e abbiamo fatto un campionato allucinante che difficilmente si ripeterà. Qui è diverso, ci sono tanti giovani importanti che vogliono fare bene. Corini è bravo ad amalgamare tutti alla stessa maniera. Continuiamo così. Gallo? Mi diceva di aver fatto il raccattapalle in qualche partita in cui io giocavo. Gli auguro il meglio, è un bravo ragazzo, giovane, farà tanta strada e qui può migliorare tanto. Dedico il gol alla mia famiglia e ai miei genitori che mi guardano dall’alto”.

