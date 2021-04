LA CRONACA – Il Lecce infila la manita di vittorie. Pettinari-Maggio, anche la Salernitana si arrende

Il Lecce non si ferma e batte anche la Salernitana con un perentorio e meritato 2-0. I giallorossi dominano per 80 minuti il match, soffrendo poco e niente e raggiungendo un successo che sarebbe potuto essere anche più largo. Ora la classifica dice +4 sulle inseguitrici.

Corini ripropone in blocco l’undici vittorioso a Frosinone, lasciando in panchina Hjulmand e recuperando Gallo. Per Castori classico 3-5-2 con in attacco Djuric e Tutino. Equilibrio nelle prime battute del match, anche se il Lecce è a farsi preferire in zona d’attacco. Al sesto la prima conclusione con Majer, che va nettamente alta sopra la traversa. Quattro minuti dopo Belec è invece costretto a distendersi per togliere dall’angolino la deviazione di Mantovani sul cross di Coda. Due opportunità per Lucioni sui seguenti corner: prima Belec prodigioso nel deviare il suo colpo di testa in angolo, poi ancora l’estremo sloveno blocca sicuro sul successivo mancino forte ma centrale. Al 23′ Majer disegna per la testa di Bjorkengren, che da ottima posizione manda alto di testa. Un minuto e Coda, lanciato da Henderson, è anticipato in extremis da Gyomber. Altra occasionissima giallorossa e altra paratona di Belec al ventinovesimo, quando Henderson è liberato in scambio stretto da Pettinari e in diagonale trova il piede dell’estremo sloveno. Tre minuti e solo la traversa evita l’autogol di Bogdan, mentre Di Tacchio nega il facile tap-in a Pettinari allontanando sulla linea. Al 44′ è proprio l’attaccante romano a sbloccarla: lancio con il contagiri di Tachtsidis, Pettinari rientra sul destro ed in diagonale trova il gol del vantaggio pochi secondi prima nell’intervallo.

Nella ripresa, per forza di cose, la Salernitana avanza il proprio raggio d’azione e al 47′ arriva il primo tiro in porta con Jaroszynski, autore di un mancino nettamente al lato. Ben più pericoloso Tutino cinque minuti più tardi, quando il suo destro va al lato di non molto. Al 57′ mancino potente di Di Tacchio dal limite: palla fuori di poco. Ancor più vicino al gol ci va Pettinari sul ribaltamento di fronte, quando riceve da Coda e ancora di destro sfiora il palo con un bel rasoterra. Al 64′ la Salernitana resta in dieci per l’espulsione a Bogdan, che atterra un Coda perfettamente lanciato a rete da Henderson. Il Lecce ci mette otto minuti per trovare il gol del raddoppio, e lo fa con un grandissima triangolazione Maggio-Rodriguez-Maggio, con il cross dello spagnolo trasformato in rete dal colpo di testa del terzino. All’89’ bella azione personale di Yalcin, conclusa con un destro potente ma centrale. È l’ultimo sussulto di un match a tinte giallorosse chiuso sul 2-0.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Pisa, lunedì alle 15.

IL TABELLINO

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)