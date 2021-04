LIVE! LECCE-SALERNITANA, il tabellino

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

venerdì 2 aprile 2021, ore 19

Serie BKT 2020/21 – giornata 31

LECCE-SALERNITANA 2-0

RETI: 44′ Pettinari, 72′ Maggio

LECCE (4-3-1-2): Gabriel – Maggio, Lucioni, Meccariello (82′ Dermaku), Gallo – Majer, Tachtsidis (58′ Hjulmand), Björkengren (82′ Paganini) – Henderson – Pettinari (70′ Rodriguez), Coda (82′ Yalcin). A disp.: Bleve, Vigorito, Pisacane, Stepinski, Nikolov, Zuta, Calderoni. All.: Eugenio Corini.

SALERNITANA (3-5-2): Belec – Bogdan, Gyomber, Mantovani – Casasola, Coulibaly (74′ Kristoffersen), Di Tacchio, Capezzi (65′ Anderson), Jaroszynski (86′ Cicerelli) – Djuric (66′ Kupisz), Tutino (74′ Schiavone). A disp.: Micai, Sy, Boultam, Kiyine, Veseli. All.: Fabrizio Castori.

ARBITRO: Daniele Chiffi di Padova (Longo-Prenna; Illuzzi).

NOTE: Serata piacevole, temperatura 17 gradi, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: nessuno. Espulsi: al 64′ Bogdan (S) per aver interrotto una chiara occasione da gol. Recupero: 0′ pt, 3′ st. Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza sanitaria.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)